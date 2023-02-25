Сноубордист погиб на горе в Кабардино-Балкарии при сходе лавины

Лавина сошла на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, погиб человек. Следователи организовали доследственную проверку, сообщает 25 февраля пресс-служба регионального СКР.
Погибший — 42-летний сноубордист из Воронежа. По данным ведомства, группа из шестерых человек нарушила требования безопасности и выехала за пределы обозначенных трасс, направившись в сторону скал. «Игнорируя предупреждение спасателей, они начали спуск, инициировав сход лавины, которая настигла одного из участников группы», — приводит подробности СК. На помощь спортсменам пришли спасатели, которые спустили их в поселок Терскол.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.
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