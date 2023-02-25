    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, с-в

    750мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.71eur79.57

    Сноубордист погиб на горе в Кабардино-Балкарии при сходе лавины

    1655
    1 комментарий

    Лавина сошла на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, погиб человек. Следователи организовали доследственную проверку, сообщает 25 февраля пресс-служба регионального СКР.

    Погибший — 42-летний сноубордист из Воронежа. По данным ведомства, группа из шестерых человек нарушила требования безопасности и выехала за пределы обозначенных трасс, направившись в сторону скал. «Игнорируя предупреждение спасателей, они начали спуск, инициировав сход лавины, которая настигла одного из участников группы», — приводит подробности СК. На помощь спортсменам пришли спасатели, которые спустили их в поселок Терскол.

    Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.

    Днем в субботу «Фонтанка» писала, что на Эльбрусе от сердечного приступа умер альпинист из Читы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close