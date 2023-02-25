    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    748мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    Альпинист умер на Эльбрусе. На помощь к группе идет МЧС

    3635
    8 комментариев

    Мужчина умер при восхождении на Эльбрус. Об этом 25 февраля сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

    Информация о смерти одного из альпинистов поступила спасателям в субботу днем. Известно, что на высоте 4 800 метров (район скал Пастухова) скончался участник группы восхождения из Читы. Предположительно, 58-летний мужчина умер от сердечного приступа.

    Сейчас для эвакуации группы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО.

    Также эльбрусские спасатели идут на помощь людям в ущелье Терскол, где днем 25 февраля трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close