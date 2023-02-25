Альпинист умер на Эльбрусе. На помощь к группе идет МЧС

Мужчина умер при восхождении на Эльбрус. Об этом 25 февраля сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.



Информация о смерти одного из альпинистов поступила спасателям в субботу днем. Известно, что на высоте 4 800 метров (район скал Пастухова) скончался участник группы восхождения из Читы. Предположительно, 58-летний мужчина умер от сердечного приступа.



Сейчас для эвакуации группы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО.



Также эльбрусские спасатели идут на помощь людям в ущелье Терскол, где днем 25 февраля трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины.

