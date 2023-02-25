«Скопинского маньяка» выпустили из-под стражи

Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк» и проходящего по делу об укрывательстве убийства, выпустили из СИЗО. Об этом 25 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Рязанское управление Следственного комитета РФ.



Решение было принято судом еще в десятых числах февраля в связи с истечением предельного срока содержания под стражей по статье, по которой обвиняют Мохова. Следствие по делу уже завершено.



Первыми на освобождение Мохова обратили внимание соседи, заметившие его в магазине.



Уголовное дело против Мохова было возбуждено в начале августа в Скопине, когда на него указал задержанный по подозрению в убийстве местного жителя.

