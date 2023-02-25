«Скопинского маньяка» выпустили из-под стражи

Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк» и проходящего по делу об укрывательстве убийства, выпустили из СИЗО. Об этом 25 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Рязанское управление Следственного комитета РФ.
Решение было принято судом еще в десятых числах февраля в связи с истечением предельного срока содержания под стражей по статье, по которой обвиняют Мохова. Следствие по делу уже завершено.
Первыми на освобождение Мохова обратили внимание соседи, заметившие его в магазине.
Уголовное дело против Мохова было возбуждено в начале августа в Скопине, когда на него указал задержанный по подозрению в убийстве местного жителя.
Подозреваемый признался, что выпивал с соседом, в пылу завязавшейся ссоры подрался с ним и ударил в область шеи локтем, от чего тот тут же умер. Тело задержанный спрятал, в этом ему помогал Мохов, причем, по словам источника в правоохранительных органах, убийство произошло в его доме.
Мохова обвинили в укрывательстве убийства и отправили под домашний арест. Когда же выяснилось, что тот выходил в интернет и общался со свидетелем по делу, меру пресечения заменили содержанием под стражей.
Мохов вышел из колонии в начале марта 2021-го, где отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. В течение четырех лет он держал их взаперти, издевался и насиловал. Одна из похищенных дважды рожала от него, но детей тот отбирал. Девушек освободили в мае 2004 года. Суд приговорил его к 16 годам 10 месяцам лишения свободы.
После освобождения Мохов вернулся в Скопин. Ему было предписано регулярно отмечаться в ОВД и запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Однако «скопинский маньяк» игнорировал ограничения, за что его несколько раз привлекали к административной ответственности.