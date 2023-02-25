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    «Скопинского маньяка» выпустили из-под стражи

    1970
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    Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк» и проходящего по делу об укрывательстве убийства, выпустили из СИЗО. Об этом 25 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Рязанское управление Следственного комитета РФ.

    Решение было принято судом еще в десятых числах февраля в связи с истечением предельного срока содержания под стражей по статье, по которой обвиняют Мохова. Следствие по делу уже завершено.

    Первыми на освобождение Мохова обратили внимание соседи, заметившие его в магазине.

    Уголовное дело против Мохова было возбуждено в начале августа в Скопине, когда на него указал задержанный по подозрению в убийстве местного жителя.

    Подозреваемый признался, что выпивал с соседом, в пылу завязавшейся ссоры подрался с ним и ударил в область шеи локтем, от чего тот тут же умер. Тело задержанный спрятал, в этом ему помогал Мохов, причем, по словам источника в правоохранительных органах, убийство произошло в его доме.

    Мохова обвинили в укрывательстве убийства и отправили под домашний арест. Когда же выяснилось, что тот выходил в интернет и общался со свидетелем по делу, меру пресечения заменили содержанием под стражей.

    Мохов вышел из колонии в начале марта 2021-го, где отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. В течение четырех лет он держал их взаперти, издевался и насиловал. Одна из похищенных дважды рожала от него, но детей тот отбирал. Девушек освободили в мае 2004 года. Суд приговорил его к 16 годам 10 месяцам лишения свободы.

    После освобождения Мохов вернулся в Скопин. Ему было предписано регулярно отмечаться в ОВД и запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Однако «скопинский маньяк» игнорировал ограничения, за что его несколько раз привлекали к административной ответственности.

    В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены.

    В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года. История «скопинского маньяка» неоднократно обсуждалась на ток-шоу центральных телеканалов.

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