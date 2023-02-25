145 спасителей отечества. Крупный бизнес ждет условий «добровольной» помощи бюджету

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Власти обсуждают разовый взнос бюджет со стороны крупных игроков бизнеса. По плану, особенно успешные компании, вроде как добровольно помогут восполнить дефицит в федеральном бюджете. С тех, кто честно показал прибыль и уже заплатил с нее налог, попросят еще. Тех, кто прибылью не хвастался, просят не беспокоиться.



Сейчас взнос могут перевести в налоговую плоскость и сделать обязательным для тех, чья чистая прибыль составляет более миллиарда рублей. Редакция «Фонтанки» узнала, какие петербургские компании могут попасть под горячую руку принудительной благотворительности и что они об этом думают (или не думают).



151 доброволец из Петербурга

В Петербурге, как подсчитала «Фонтанка», сбор в бюджет может коснуться 145 компании, чья выручка за 2021 год составила более 1 млрд рублей по данным СПАРКа. Из списка исключены нефтегазовые компании, зарегистрированные в Петербурге - с ними разговор будет отдельный. Среди потенциальных плательщиков крупнейшие игроки городского рынка из самых разных отраслей бизнеса, начиная от «Полиметалла», второго в России по добыче золота, и «Группы Илим» из сектора целлюлозной промышленности, заканчивая «Птицефабрикой Синявинской» и ООО «Глацем» по производству цемента. Согласно их отчетности, по итогам 2021 года они уже заплатили налога на прибыль на 92,8 млрд рублей. Большая часть этих денег пошла в городской бюджет. Но этого, видимо, мало.

Среди других всем известных компаний, попавших в выборку, «Россети», «Ростелеком», застройщики «Setl Group» и «ЛСР» (их показатели посчитаны консолидированно), «В Вконтакте», «СТД Петрович» и «Лента». Суммарная прибыль возможных плательщиков за 2021 год — более 732,2 млрд рублей. В списке есть и госкомпании, и подконтрольные городу. Положен ли им будет добровольный взнос, с учетом, что многие из них получают многомиллиардные дотации — не очень понятно. Так же в списке есть "дочки" московких крупных корпраций, например, X5 Retail Group, чьи финансы также считаются консолидированно, однако, как будут обстоять дела с ними при рассчете "добровольных взносов", пока не ясно. Список - не исчерпывающий. Наверняка в городе есть и другие группы компаний, которые в совокупности имеют прибыль в миллиард и больше, но в системе СПАРК их не видно. Вопрос в том, видит ли их налоговая.



Сами компании же зачастую то ли не переживают, то ли делают это молча. Редакция «Фонтанки» обзвонила чуть более половины рейтинга и попыталась узнать, что игроки бизнеса думают о налоговом взносе, — молчат. Сразу в нескольких компаниях отметили, что «не будут комментировать слухи», еще где-то 30% опрошенных говорят, что не знают о возможном сборе в принципе.

При этом налог не будет для бизнеса незаметным и безболезненным, считают эксперты. Например, пострадать могут строительные компании, отмечает глава Объединения строителей Петербурга Алексей Белоусов.



«Если вдруг кто-то из них показал прибыль более 1 млрд рублей, то это будет очень неприятно, потому что именно на заработанные деньги застройщик осуществляет приобретение нового земельного участка, который является основой для того, чтобы начать проектное финансирование. Если он не сможет купить эту землю и у него не будет соответствующих средств для строительства, банк никогда не откроет проектное финансирование», — подчеркнул он.

В итоге, если компании заплатят деньги, хотя конкретный процент сбора от прибыли еще не обсуждался, это повлияет на последующие проекты застройщиков, которые, скорее всего, будут заторможены, отметил Алексей Белоусов.



Эволюция взноса и бюджетный дефицит

Страна столкнулась с нехваткой денег, которой не помнит с 1998 года. Минфин 6 февраля оценил использование бюджета: в январе 2023 года он был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Для сравнения: в январе 2022 года зафиксировали профицит 125 млрд. Доходы снизились на 35,1 % год к году, до 1,356 трлн, расходы — выросли на 58,7%, до 3,117 трлн рублей.



На нынешний год прогнозы еще более мрачные: согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 год запланированы в объеме 26,1 трлн рублей, расходы — 29 трлн. Дефицит ожидается в 2,9 трлн рублей, а по мнению источников «Ведомостей», он может и «преуспеть» и, по традициям отрицательного роста, вырасти до 4 трлн.

Тогда решили, что бизнес в беде не бросит, и через пару дней стало известно, что власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли, полученной в 2022 году. Вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что речь идет о платеже в формате «windfall tax»: взимание налогов однократное, «история добровольная». Потенциальный размер средств, которые можно получить от компаний, он не озвучил, но, как тогда уточнял источник «Ведомостей», речь может идти примерно о 250–300 млрд рублей.



Эти средства могут поддержать социальные и инфраструктурные расходы, а поправки в налоговое законодательство уже готовятся, как заявлял глава Минфина Антон Силуанов.

Дело в том, что, по словам вице-премьера, финансовые результаты года у компаний были «сильно в плюс», так что не грех и поделиться ими с государством. Согласно данным Росстата, в первом полугодии российские предприятия получили сальдированную прибыль размеров в 16,6 трлн рублей, а это на 32% больше, чем за тот же период в прошлом году. Под конец 2022 года темпы снизились, но планку роста удержали — 20,2 трлн рублей прибыли, что на 2,7% больше, чем во втором полугодии 2021 года.

Отдельная коллизия — как оформляется эта благотворительность. Существуют опасения, что если будет зафиксирован факт добровольной передачи денег на госнужды, на Западе это могут воспринять, как финансирование, в том числе, и военных расходов. А дальше — могут последовать неозвученные пока санкции. Так что для предпринимателей предпочтительнее обязательное по закону и строго фиксированное требование.



Компании выступили со встречным предложением: лучше уж увеличение в 2023 году 20%-ный налога на прибыль на 0,5%, чем таинственный добровольный взнос. Правительство напомнило, что скупой платит дважды, и идею Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержало. В Минфине пояснили, что эффект от повышения налогов будет неравнозначным для разных отраслей экономики, так как дополнительные доходы у компаний были разные. Так что общие базовые параметры налоговой системы в этом году менять не планируют, только кусок прибыли разок отщипнут у верхушки со «сверхдоходами за предыдущие два года» для сохранения равенства.



Освободить от поборов решили нефтегазовый сектор и малый бизнес: в отношении первых уже предпринят ряд налоговых новаций. «Газпром» в 2023–2025 годах уже платит по 50 млрд дополнительного НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых), а нефтяные экспортеры, по оценкам Минфина, могут принести бюджету дополнительно 600 млрд рублей в этом году благодаря ограничению котировок российской нефти Urals при налогообложении и корректировке демпфера (выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые позволяют компенсировать разницу между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина или дизельного топлива на внутреннем рынке — ред.).



А точно добровольно?

Однако, похоже, планы изменились и от добровольных взносов решили отказаться в пользу обязательного сбора, сообщил РБК со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом обсуждений, и источник, близкий к одному из ведомств-участников консультаций. Теперь разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор, а распространится эта неблаготворительная акция на компании с прибылью более 1 млрд.

Точной формулы у правительства пока нет: брать чистую прибыль или доналоговую, среднее значение прибыли за последние два года или только за 2022 год — еще не определились. Однако факт того, что взнос может стать сбором подтвердили изданию в РСПП: заплатят все, кроме субъектов малого и среднего бизнеса.

При этом единовременный взнос от не связанного с нефтяным сектором бизнеса может зачисляться напрямую в доходы бюджета, через резервный фонд правительства или в Фонд национального благосостояния, рассказал источник РБК.



Милена Солдатенко, Денис Лебедев «Фонтанка.ру»

