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    Правительство не поддержало предложение увеличить ставку налога на прибыль

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    Правительство России не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В этом году изменять общие базовые параметры налоговой системы не планируется, заявили в Минфине 8 февраля.

    Как писала ранее «Фонтанка», в декабре РССП выступил с предложением увеличить 20%-ный налог на прибыль на 0,5% в 2023 году. Дело в том, что правительство предложило крупному бизнесу внести разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд рублей.

    В Минфине пояснили, что эффект от повышения налогов будет неравнозначным для разных отраслей экономики, так как дополнительные доходы у компаний были разные. «Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП», — подчеркнули в ведомстве.

    Кроме того, в Минфине заверили, что правительство не обсуждает изменение ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов и страховых взносов.

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