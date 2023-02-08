Правительство не поддержало предложение увеличить ставку налога на прибыль

Правительство России не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В этом году изменять общие базовые параметры налоговой системы не планируется, заявили в Минфине 8 февраля.



Как писала ранее «Фонтанка», в декабре РССП выступил с предложением увеличить 20%-ный налог на прибыль на 0,5% в 2023 году. Дело в том, что правительство предложило крупному бизнесу внести разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд рублей.

В Минфине пояснили, что эффект от повышения налогов будет неравнозначным для разных отраслей экономики, так как дополнительные доходы у компаний были разные. «Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП», — подчеркнули в ведомстве.