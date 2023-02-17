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    Нефтегазовый сектор и малый бизнес не будут платить разовый взнос в бюджет

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    Нефтегазовые компании, в отношении которых уже предпринят ряд налоговых новаций, и предприятия малого бизнеса не затронет дополнительный сбор с прибыли прошлых лет, передают слова главы Минфина Антона Силуанова в РБК 17 февраля.

    Налоговые новации в отношении нефтегазового сектора «централизуют часть дополнительной ренты», которую предприятия получили в результате ценовой конъюнктуры.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный налоговый взнос в бюджет. В ответ Российский союз промышленников и предпринимателей предложил увеличить 20%-й налог на прибыль на 0,5 % в 2023 году, но Минфин заверил, что изменять общие базовые параметры налоговой системы в этом году не планируют.

    Сейчас с бизнесом обсуждается, в какой форме будет осуществлена поддержка бюджета и какие поправки будут подготовлены в налоговое законодательство. Минфин рассчитывает, что удастся собрать около 300 млрд рублей.

    «В этом плане мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь — социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются и увеличены по сравнению с предыдущими периодами», — отметил министр.

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