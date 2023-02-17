Нефтегазовый сектор и малый бизнес не будут платить разовый взнос в бюджет

Нефтегазовые компании, в отношении которых уже предпринят ряд налоговых новаций, и предприятия малого бизнеса не затронет дополнительный сбор с прибыли прошлых лет, передают слова главы Минфина Антона Силуанова в РБК 17 февраля.



Налоговые новации в отношении нефтегазового сектора «централизуют часть дополнительной ренты», которую предприятия получили в результате ценовой конъюнктуры.