«Я бы сам, наверное, с трудом это выслушал». Путин пошутил о своем послании

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества встретился с ветеранами боевых действий. Глава государства отметил, что забота о тех, кто защищает страну, — святая обязанность государства.
В ходе беседы Путин пообещал распространить статус ветерана боевых действий на военнослужащих Донбасса, уволившихся со службы по ранению до 30 сентября 2022 года. С такой просьбой к нему обратился один из военных.
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Кроме того, президент напомнил о своей инициативе по созданию фонда по поддержке семей погибших участников СВО и ветеранов. Эта структура, вероятно, напрямую будет подчинена правительству.
Упомянул Владимир Путин и о своем недавнем послании Федеральному собранию. Президент признался, что говорить легче, чем слушать. «Всё слушать очень тяжело, почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом это выслушал. Сказать легче, чем слушать. Я смотрю, у нас сейчас ребята сзади стоят молодые совсем. Я позавчера, когда выступал с посланием, последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Я, когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», — сказал он.
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Также российский лидер 23 февраля по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и цветы — к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы. Президент на церемонии успел встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу и поздравить его с праздником.
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