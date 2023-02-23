«Я бы сам, наверное, с трудом это выслушал». Путин пошутил о своем послании

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества встретился с ветеранами боевых действий. Глава государства отметил, что забота о тех, кто защищает страну, — святая обязанность государства.



В ходе беседы Путин пообещал распространить статус ветерана боевых действий на военнослужащих Донбасса, уволившихся со службы по ранению до 30 сентября 2022 года. С такой просьбой к нему обратился один из военных.

