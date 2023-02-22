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    «Рука об руку». Ниинистё заявил, что Финляндия и Швеция готовы вместе вступить в НАТО

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    Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Об этом на пресс-брифинге в среду, 22 февраля, заявил президент страны Суоми Саули Ниинистё.

    «Финляндия хочет вступить в НАТО рука об руку со Швецией», — цитируют Ниинистё финские СМИ.

    В настоящий момент финский президент находится в шведском Харпсунде, где прошла встреча с премьер-министрами этой страны Ульфом Кристерссоном и главой кабмина Норвегии Йонасом Гар Стёре.

    Напомним, ранее Финляндия допустила, что может вступить в НАТО без Швеции.

    Заявки о вступлении в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая. Их должны ратифицировать все страны-участницы альянса. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.

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    НАТОФинляндияШвеция
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