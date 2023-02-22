«Рука об руку». Ниинистё заявил, что Финляндия и Швеция готовы вместе вступить в НАТО

Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Об этом на пресс-брифинге в среду, 22 февраля, заявил президент страны Суоми Саули Ниинистё.



«Финляндия хочет вступить в НАТО рука об руку со Швецией», — цитируют Ниинистё финские СМИ.



В настоящий момент финский президент находится в шведском Харпсунде, где прошла встреча с премьер-министрами этой страны Ульфом Кристерссоном и главой кабмина Норвегии Йонасом Гар Стёре.



Напомним, ранее Финляндия допустила, что может вступить в НАТО без Швеции.

