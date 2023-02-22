Аксенов заявил, что Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму

Власти Крыма создадут оборонительную линию на протяжении, всей границы полуострова. Об этом 22 февраля заявил глава республики Сергей Аксенов, который добавил, что решение поддержал президент России Владимир Путин.



«Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне», — цитирует Аксенова РИА Новости. Он отметил, что отвечает за территориальную оборону полуострова и в деталях знаком с ее нюансами.



Аксенов добавил, что это предупредительные меры. Если линия обороны не пригодится, то станет объектом для туристов.

