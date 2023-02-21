    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    756мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.04eur79.13
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Правительство РФ повысило тариф за проезд по платным федеральным трассам

    3181
    25 комментариев

    Стоимость проезда по платным участкам федеральных трасс в РФ выросла с 3 до 5 рублей за километр, по новым трассам — до 8 рублей за километр. Постановление правительства России от 18 февраля опубликовано на портале правовой информации 21 февраля.

    В ГК «Автодор» предупредили, что с 22 февраля подорожает проезд по платным дорогам, находящимся в управлении компании. Речь идет о платных участках М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», а также о таких трассах, как М-11 «Нева», Центральная кольцевая дорога (ЦКАД) и строящаяся магистраль М-12 «Москва — Казань».

    Для трассы М-4 «Дон» рост тарифов превысит 18%. Если за проезд легкового автомобиля от Москвы до Краснодара в будние дни необходимо заплатить 2 410 рублей, то с 22 февраля плата поднимется до 2 855 рублей.

    Проезд легкового транспорта по трассе М-11 «Нева» от Солнечногорска до Твери подорожает на 11,4% — с 350 до 390 рублей, а от Твери до Петербурга в будние дни с 1 740 до 2 000 рублей.

    Для держателей транспондеров T-pass продолжит действовать программа лояльности, которая позволяет экономить до 15%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Платные дорогиАвтодорПлата за проезд по платным дорогам
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close