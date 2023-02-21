Правительство РФ повысило тариф за проезд по платным федеральным трассам

Стоимость проезда по платным участкам федеральных трасс в РФ выросла с 3 до 5 рублей за километр, по новым трассам — до 8 рублей за километр. Постановление правительства России от 18 февраля опубликовано на портале правовой информации 21 февраля.



В ГК «Автодор» предупредили, что с 22 февраля подорожает проезд по платным дорогам, находящимся в управлении компании. Речь идет о платных участках М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», а также о таких трассах, как М-11 «Нева», Центральная кольцевая дорога (ЦКАД) и строящаяся магистраль М-12 «Москва — Казань».

