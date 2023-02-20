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    Нет рогов — не мужик. В Челябинске оленихи забодали безрогого самца

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    Северному оленю Байкиту досталось от самок за «неподобающий» гендеру имидж. В воскресенье он сбросил рога и тут же попал под пресс дам. Об этом 20 февраля рассказала пресс-служба Челябинского зоопарка.

    «Вчера самец сбросил свою костяную корону и рассчитывал, что самки оценят его преображение… Маковке и Маргаритке тюнинг не понравился, и они поспешили выразить своё мнение совместным боданием безрогого Байкита», — рассказали сотрудники.

    Байкит поселился в зоопарке в ноябре 2021 года в возрасте 4 месяцев. Самец переехал из Красноярска, в середине апреля 2022 года его соединили с Маковкой и Маргариткой. Период отращивания рогов составляет у оленей 3–4 месяца.

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    ЧелябинскЗоопаркСеверный олень
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