Нет рогов — не мужик. В Челябинске оленихи забодали безрогого самца

Северному оленю Байкиту досталось от самок за «неподобающий» гендеру имидж. В воскресенье он сбросил рога и тут же попал под пресс дам. Об этом 20 февраля рассказала пресс-служба Челябинского зоопарка.
«Вчера самец сбросил свою костяную корону и рассчитывал, что самки оценят его преображение… Маковке и Маргаритке тюнинг не понравился, и они поспешили выразить своё мнение совместным боданием безрогого Байкита», — рассказали сотрудники.
Байкит поселился в зоопарке в ноябре 2021 года в возрасте 4 месяцев. Самец переехал из Красноярска, в середине апреля 2022 года его соединили с Маковкой и Маргариткой. Период отращивания рогов составляет у оленей 3–4 месяца.