Концерты российского тура группы «Мумий Тролль» в марте не состоятся

Поклонники группы «Мумий Тролль», имевшие билеты на их концерты, вынуждены сдавать билеты на них или ждать новых дат. Часть мартовских концертов 2023 года отменены (и обладателей билетов на них пригласили забрать деньги), часть перенесена на неназванные даты.
«Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью. По не зависящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы «Мумий Тролль» в городе Орёл не представляется возможным. Возврат денежных средств за билеты будет произведен по месту приобретения и в установленные законом сроки», — говорится в сообщении на странице одного из концертов.
В то же время, например, в Ярославле группу все еще продолжают ждать — только позже.
«Концерт группы «Мумий Тролль», запланированный на 18 марта 2023 года, переносится. Дата уточняется», — говорится на сайте концертно-зрелищного центра в Ярославле.
Выступления коллектива были назначены с 10 по 18 марта в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. Причем и это не изначальные даты, а те, что появились в графике группы после введения ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса: выступления были заявлены еще на осень 2021 года. Однако последовавшие события внесли коррективы в жизнь группы.
25 февраля группа «Мумий Тролль» осудила начало специальной военной операции, а 2 марта объявила о приостановке концертной деятельности. С тех пор следовали лишь отмены выступлений коллектива.