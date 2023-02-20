Концерты российского тура группы «Мумий Тролль» в марте не состоятся

Поклонники группы «Мумий Тролль», имевшие билеты на их концерты, вынуждены сдавать билеты на них или ждать новых дат. Часть мартовских концертов 2023 года отменены (и обладателей билетов на них пригласили забрать деньги), часть перенесена на неназванные даты.



«Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью. По не зависящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы «Мумий Тролль» в городе Орёл не представляется возможным. Возврат денежных средств за билеты будет произведен по месту приобретения и в установленные законом сроки», — говорится в сообщении на странице одного из концертов.

