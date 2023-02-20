Екатеринбурженка полтора года добивалась возбуждения дела после того, как потеряла ребенка и осталась бесплодной

Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг возбуждено в Екатеринбурге по заявлению потерявшей ребенка и возможность забеременеть девушки. Ей пришлось ждать полтора года и докрикиваться до Бастрыкина.

О возбуждении дела пишет портал E1 20 февраля, издание подробно рассказывало историю девушки. Анна попала в больницу с ковидом летом 2021 года. 21-летняя девушка через два дня после госпитализации сказала врачам, что ребенок перестал шевелиться, но врачи уверяли ее что он просто спит.