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    Екатеринбурженка полтора года добивалась возбуждения дела после того, как потеряла ребенка и осталась бесплодной

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    Уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг возбуждено в Екатеринбурге по заявлению потерявшей ребенка и возможность забеременеть девушки. Ей пришлось ждать полтора года и докрикиваться до Бастрыкина.

    О возбуждении дела пишет портал E1 20 февраля, издание подробно рассказывало историю девушки. Анна попала в больницу с ковидом летом 2021 года. 21-летняя девушка через два дня после госпитализации сказала врачам, что ребенок перестал шевелиться, но врачи уверяли ее что он просто спит.

    Еще через сутки выяснилось, что малыш все же умер и Анну отправили делать кесарево сечение. Во время операции она потеряла много крови, врачам пришлось вырезать ей матку.

    Основной версией смерти ребенка была асфиксия, но не так давно девушке удалось получить заключение, в котором было сказано еще и о воспалении и поражении внутренних органов. На основе этих документов и было возбуждено дело.

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