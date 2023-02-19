В Петербурге пенсионерка осталась без 5,5 млн руб., доверившись «специалистам» с валютной биржи

Пенсионерка из Калининского района Петербурга лишилась 5,5 млн руб., доверившись якобы финансовым специалистам. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.



71-летняя женщина обратилась в полицию накануне вечером. По её словам, в течение двух месяцев, с середины декабря до 10 февраля, ей на мобильный звонили неизвестные, которые убедили её перевести деньги ради «заработка» с помощью инвестирования на валютной бирже.



Петербурженка перевела на продиктованные ими реквизиты 5 555 900 руб. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159-й статьи УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

