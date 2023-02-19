Китай заявил, что преодолел пандемию COVID-19 и готов полностью возобновить контакты с миром

Китай успешно преодолел пандемию COVID-19 и готов к возобновлению контактов с другими странами. Об этом заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе встречи с верховным председателем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Китай успешно прошел пандемию и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром», — приводятся его слова на сайте внешнеполитического ведомства Китая (цитата по РБК).

По словам Ван И, ЕС и Китай могут приступать к подготовке новой встречи, используя механизмы «диалога на высшем уровне» в различных областях, чтобы способствовать скорейшему возвращению торговли на допандемийный уровень. Стороны должны «совместно поддерживать стабильность глобальной цепочки производства и поставок», добавил он.