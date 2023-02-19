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    COVID-19

    Китай заявил, что преодолел пандемию COVID-19 и готов полностью возобновить контакты с миром

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    15 комментариев

    Китай успешно преодолел пандемию COVID-19 и готов к возобновлению контактов с другими странами. Об этом заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе встречи с верховным председателем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

    «Китай успешно прошел пандемию и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром», — приводятся его слова на сайте внешнеполитического ведомства Китая (цитата по РБК).

    По словам Ван И, ЕС и Китай могут приступать к подготовке новой встречи, используя механизмы «диалога на высшем уровне» в различных областях, чтобы способствовать скорейшему возвращению торговли на допандемийный уровень. Стороны должны «совместно поддерживать стабильность глобальной цепочки производства и поставок», добавил он.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Китай за неполное предоставление информации о количестве госпитализаций и смертей от коронавируса. Брюссель рекомендовал странам Евросоюза выборочно тестировать пассажиров из Китая, а также требовать от них делать тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до вылета и носить маски или респираторы в самолетах. Пекин пообещал принять ответные меры.

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    Комментарии 15

    Гость19 Фев 2023 в 13:57
    Да ну их нафик..)
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