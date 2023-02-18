Роскосмос отложил затопление поврежденного корабля «Прогресс МС-21»

Роскосмос отложил сведение с орбиты и затопление грузового корабля «Прогресс МС-21», которое было запланировано на 18 февраля. Решение о дальнейшей программе полета примет государственная комиссия, сообщает пресс-служба госкорпорации.



В Роскосмосе рассказали, что рассматриваются два варианта: стыковка «Прогресса» к российскому узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты.



Съемка внешней обшивки корабля визуальных повреждений не выявила.



Разгерметизация в пристыковавшемся к международной космической станции грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла 11 февраля. Температурный режим и давление на борту МКС остались в норме. Экипажу ничего не угрожало.

