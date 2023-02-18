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    Роскосмос отложил затопление поврежденного корабля «Прогресс МС-21»

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    7 комментариев

    Роскосмос отложил сведение с орбиты и затопление грузового корабля «Прогресс МС-21», которое было запланировано на 18 февраля. Решение о дальнейшей программе полета примет государственная комиссия, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    В Роскосмосе рассказали, что рассматриваются два варианта: стыковка «Прогресса» к российскому узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты.

    Съемка внешней обшивки корабля визуальных повреждений не выявила.

    Разгерметизация в пристыковавшемся к международной космической станции грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла 11 февраля. Температурный режим и давление на борту МКС остались в норме. Экипажу ничего не угрожало.

    Последний раз разгерметизация в российском отсеке МКС была зафиксирована 15 декабря. Радиатор корабля «Союз МС-22» повредил метеороид. Из-за инцидента выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта станции был отменен.

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    Комментарии 7

    Гость18 Фев 2023 в 12:33
    Деньги то народные
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