Скончалась вторая жена Высоцкого и создатель его центра Людмила Абрамова

В возрасте 83 лет после продолжительной болезни ушла Людмила Абрамова. Об этом стало известно 18 февраля.



Актриса, сценаристка, Людмила Абрамова с 1965 по 1970 год была замужем за Владимиром Высоцким, автор книги воспоминаний о Высоцком, одна из основателей Музея Владимира Высоцкого в Москве («Дома Высоцкого на Таганке»).

С мужем они познакомились в годы учебы во ВГИКе, где Абрамова занималась в мастерской Михаила Ромма, а ее однокурсником был Андрей Кончаловский. В ту пору она уже снималась в кино и на картине «713-й просит посадку», который называют первым советским фильмом-катастрофой, в 1961 году встретила Высоцкого.