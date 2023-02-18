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    Скончалась вторая жена Высоцкого и создатель его центра Людмила Абрамова

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    В возрасте 83 лет после продолжительной болезни ушла Людмила Абрамова. Об этом стало известно 18 февраля.

    Актриса, сценаристка, Людмила Абрамова с 1965 по 1970 год была замужем за Владимиром Высоцким, автор книги воспоминаний о Высоцком, одна из основателей Музея Владимира Высоцкого в Москве («Дома Высоцкого на Таганке»).

    С мужем они познакомились в годы учебы во ВГИКе, где Абрамова занималась в мастерской Михаила Ромма, а ее однокурсником был Андрей Кончаловский. В ту пору она уже снималась в кино и на картине «713-й просит посадку», который называют первым советским фильмом-катастрофой, в 1961 году встретила Высоцкого.

    Брак был неожиданным: актер на улице пытался занять у кого-нибудь денег, чтобы расплатиться за разбитую по нетрезвости посуду в ресторане, и девушка отдала ему фамильное кольцо, которое тот заложил в ломбард (правда, впоследствии выкупил и вернул). Такой решительности юной актрисы предшествовала трагедия: из-за ее отказа покончил с собой молодой человек, и та поклялась быть внимательнее к людям и согласиться выйти замуж за первого, кто позовет. Им оказался Высоцкий. Они поженились, у них появились две сыновей — Аркадий и Никита.

    В творческой биографии Абрамовой — роль в кинопритче «Восточный коридор» о Второй мировой войне, фильм «Пока не выпал снег…», снятый по её сценарию, десятилетия работы над документальными фильмами — также, в основном, о Высоцком. На пенсии она преподавала в одном из столичных лицеев.

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    Владимир ВысоцкийЖена ВысоцкогоАктриса скончаласьЛюдмила Абрамова
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