Суд в Петербурге не разжалобили шесть детей на троих, и фигуранты похоронного дела отправились в изоляцию

Приморский райсуд рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения троим подозреваемым в мошенничестве при оказании ритуальных услуг.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 17 февраля, Александра Андреева и Николая Гуцуляка просили поместить под стражу, а их возможную подельницу Надежду Игнатьеву — под домашний арест.
Следствие уверено, что с февраля по сентябрь 2020 года указанные люди, а также их товарищи, которые пока не установлены, находили клиентов среди родственников скончавшихся людей. Им они представлялись сотрудниками ИП «
С родных они взяли суммы в 26 тысяч рублей, 28 тысяч рублей и 308 тысяч рублей. А сами оформили с помощью подложных документов договоры с ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания» (легально осуществляющим работу на указанных кладбищах) и заплатили соответственно 10,5 тысячи рублей, 10,2 тысячи рублей и 19,8 тысячи рублей в качестве оплаты похорон. Всё остальное они положили в свой карман.
Все трое были задержаны 15 февраля в рамках оперативно-следственных мероприятий экономической полиции и ГСУ в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество».
Защитники всех фигурантов возражали против запрошенных мер, предоставляли суду документы о хронических болезнях, детях (у Андреева — трое, у Гуцуляка — двое, у Игнатьевой — один), трудоустроенных и благополучных.
Суд удовлетворил ходатайство следствия в полном объеме.