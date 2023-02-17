    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    760мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.76eur79.98

    Суд в Петербурге не разжалобили шесть детей на троих, и фигуранты похоронного дела отправились в изоляцию

    1173
    обсудить

    Приморский райсуд рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения троим подозреваемым в мошенничестве при оказании ритуальных услуг.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 17 февраля, Александра Андреева и Николая Гуцуляка просили поместить под стражу, а их возможную подельницу Надежду Игнатьеву — под домашний арест.

    Следствие уверено, что с февраля по сентябрь 2020 года указанные люди, а также их товарищи, которые пока не установлены, находили клиентов среди родственников скончавшихся людей. Им они представлялись сотрудниками ИП «Ефимов В. В.» и обещали места на Северном и Серафимовском кладбищах.

    С родных они взяли суммы в 26 тысяч рублей, 28 тысяч рублей и 308 тысяч рублей. А сами оформили с помощью подложных документов договоры с ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания» (легально осуществляющим работу на указанных кладбищах) и заплатили соответственно 10,5 тысячи рублей, 10,2 тысячи рублей и 19,8 тысячи рублей в качестве оплаты похорон. Всё остальное они положили в свой карман.

    Все трое были задержаны 15 февраля в рамках оперативно-следственных мероприятий экономической полиции и ГСУ в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество».

    Защитники всех фигурантов возражали против запрошенных мер, предоставляли суду документы о хронических болезнях, детях (у Андреева — трое, у Гуцуляка — двое, у Игнатьевой — один), трудоустроенных и благополучных.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия в полном объеме.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КоррупцияПохороны
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close