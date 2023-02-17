Суд в Петербурге не разжалобили шесть детей на троих, и фигуранты похоронного дела отправились в изоляцию

Приморский райсуд рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения троим подозреваемым в мошенничестве при оказании ритуальных услуг.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 17 февраля, Александра Андреева и Николая Гуцуляка просили поместить под стражу, а их возможную подельницу Надежду Игнатьеву — под домашний арест.

