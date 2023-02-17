У сотрудников судостроительного завода в Петербурге нашли оружие и боеприпасы

У начальника службы охраны и охранника судостроительного завода в Петербурге прошли обыски, стало известно «Фонтанке» 17 февраля. По предварительным данным, их подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Дома у них нашлись патроны, пистолеты, пистолет-пулемет, винтовка и заготовки для оружия. По некоторым данным, речь идет о сотрудниках завода «Адмиралтейские верфи».
Про обыски у сотрудников на предприятии узнали из СМИ, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Адмиралтейских верфей». Эту информацию проверяют.
«В настоящий момент предприятие не располагает официальными данными от правоохранительных органов о сложившейся ситуации», — уточнили в пресс-службе.