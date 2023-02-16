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    Переживала, но тревоги не было. Как провела последние дни главный финансист ЗВО

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    11 комментариев

    Даже в последние несколько дней близкие не испытывали тревоги по поводу состояния начальника управления финансового обеспечения ЗВО. Ее тело нашли накануне у одного из домов на Замшиной улице.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, изменения в психологическом состоянии 58-летней Марины Янкиной родные заметили около месяца назад. По предварительной информации, сыну она признавалась, что стала хуже спать и испытывать тревогу. К общему самочувствию якобы прибавлялся стресс на работе. Близкие советовали ей обратиться к психологу.

    Первую декаду февраля главный финансист ЗВО провела с близкими. По некоторым данным, навещала заболевшего внука и вместе с сыном сделала перестановку у себя в квартире. Правда, первый вариант якобы не понравился, потому мебель двигали дважды. И сын, и невестка в общении с Мариной Янкиной не замечали ничего, что могло бы привести к трагедии.

    По предварительной информации, утро 15 февраля для сына Марины Янкиной началось со звонка отца. Мужчина в тревоге рассказал, что общался с Мариной (пара распалась некоторое время назад и жила раздельно). Якобы она позвонила и сообщила, что может что-то сделать. Отец и сын поехали к женщине, но не успели.

    Напомним, что начальника управления финансового обеспечения ЗВО обнаружили в районе 8 часов утра 15 февраля под окнами дома на Замшиной улице. Точную причину смерти еще предстоит установить. По одной из версий, это могло быть самоубийство.

    В пресс-службе ЗВО подтвердили, что женщина являлась сотрудницей ведомства. До этого Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга.

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    Комментарии 11

    Гость16 Фев 2023 в 18:26
    Хороший человек была
    +1−1
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