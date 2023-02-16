    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, южн

    767мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.21eur79.57

    В Петербурге под окнами дома нашли тело главного финансиста ЗВО

    5572
    обсудить

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели начальника управления финансового обеспечения ЗВО в Калининском районе.

    В правоохранительные органы о теле женщины под окнами дома на Замшиной улице сообщили 15 февраля около восьми утра, стало известно «Фонтанке» 16 февраля.

    По предварительной информации, 58-летняя Марина Янкина жила в этом доме. По одной из версий, её смерть может быть самоубийством.

    В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» подтвердили, что женщина являлась их сотрудницей, однако, за остальными комментариями отправили в следственные органы.

    До ЗВО Марина Янкина работала в федеральной налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГибельСмертьЗВО
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close