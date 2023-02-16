В Петербурге под окнами дома нашли тело главного финансиста ЗВО

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели начальника управления финансового обеспечения ЗВО в Калининском районе.



В правоохранительные органы о теле женщины под окнами дома на Замшиной улице сообщили 15 февраля около восьми утра, стало известно «Фонтанке» 16 февраля.



По предварительной информации, 58-летняя Марина Янкина жила в этом доме. По одной из версий, её смерть может быть самоубийством.



В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» подтвердили, что женщина являлась их сотрудницей, однако, за остальными комментариями отправили в следственные органы.

