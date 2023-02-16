В России увезли в больницы 1 500 человек с коронавирусом за сутки

Госпитализация с коронавирусом в России остается высокой — за сутки более полутора тысяч человек отправились в больницы, сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе.



За минувшие сутки в России госпитализировано 1 516 человек, выявлено 14 740 новых случаев COVID-19, подтверждено 37 летальных исходов. В их числе — 109 госпитализаций, 1 308 заражений и 5 смертей в Петербурге, а также 174 госпитализации, 3 782 заражения и 11 смертей в Москве.



Тем временем в Петербурге, как писала «Фонтанка», уже заняты 85 % красных зон.

