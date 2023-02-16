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    Мусоровоз разгрузился на капот Mitsubishi на Стародеревенской

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    Недоброе утро случилось у водителя кроссовера в Приморском районе Петербурга 16 февраля. Его машину завалило мусором прямо посреди дороги.

    На пересечении Стародеревенской улицы и улицы Савушкина мусоровоз уронил кузов, полный строительного мусора, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Фёдор. Груз вывалился прямо на капот встречному Mitsubishi Outlander, который стоял перед светофором.

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    Из-за ДТП движение на участке оказалось сильно затруднено. «С Савушкина на Приморский не проехать! Даже по встречке! Объезд через Teboil», — пишет Фёдор. По данным «Яндекс.Пробок», заторы собрались и на Стародеревенской, и на Савушкина.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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