Суд прекратил дело о стрельбе из BMW по машине санитара на Кантемировском мосту

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу о стрельбе на Кантемировском мосту зимой 2021 года. Водитель BMW тогда решил пострелять по ехавшему впереди Renault.
Инцидент произошел в третьем часу дня 30 января 2021 года. Водитель BMW 318i, двигаясь в потоке по Кантемировскому мосту в сторону улицы Медиков, из хулиганских побуждений выстрелил по ехавшему впереди Renault Sandero Stepway из пневматического револьвера Borner Super Sport 708 и скрылся, сообщает 15 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Пуля разбила стекло задней двери. Ущерб составил 6200 рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества по ч.2 ст.167 УК РФ.
Потерпевшие — водитель и собственник поврежденной машины — и обвиняемый ходатайствовали о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон. Потерпевшие пояснили, что ущерб им возместили, и претензий к стрелявшему они не имеют. В итоге суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении водителя BMW.