Суд прекратил дело о стрельбе из BMW по машине санитара на Кантемировском мосту

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу о стрельбе на Кантемировском мосту зимой 2021 года. Водитель BMW тогда решил пострелять по ехавшему впереди Renault.



Инцидент произошел в третьем часу дня 30 января 2021 года. Водитель BMW 318i, двигаясь в потоке по Кантемировскому мосту в сторону улицы Медиков, из хулиганских побуждений выстрелил по ехавшему впереди Renault Sandero Stepway из пневматического револьвера Borner Super Sport 708 и скрылся, сообщает 15 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.