Петербуржец отбивался от агрессоров и уклонялся от пуль на Московском шоссе. У Кантемировского моста стреляли в санитара

Двое петербуржцев в разных концах города в один день столкнулись с вооружёнными агрессорами и были вынуждены уклоняться от летящих в их сторону пуль. Для одного из них неприятная встреча закончилась в больнице.



Как стало известно «Фонтанке» 31 января, накануне примерно в два ночи в петербургскую полицию поступило сообщение о драке и стрельбе на парковке у одного из домов на Московском шоссе в посёлке Шушары.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что участниками конфликта с применением травматического пистолета стали 39-летний местный житель и водители большегрузов. Пострадавшего горожанина в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с ушибом головы и огнестрельным ранением. Спустя некоторое время полицейским удалось задержать предполагаемых обидчиков петербуржца. Ими оказались 34-летний и 51-летний автомобилисты из Нижегородской области, управляющие грузовым МАНом.