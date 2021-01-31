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Петербуржец отбивался от агрессоров и уклонялся от пуль на Московском шоссе. У Кантемировского моста стреляли в санитара

Двое петербуржцев в разных концах города в один день столкнулись с вооружёнными агрессорами и были вынуждены уклоняться от летящих в их сторону пуль. Для одного из них неприятная встреча закончилась в больнице.

Как стало известно «Фонтанке» 31 января, накануне примерно в два ночи в петербургскую полицию поступило сообщение о драке и стрельбе на парковке у одного из домов на Московском шоссе в посёлке Шушары.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что участниками конфликта с применением травматического пистолета стали 39-летний местный житель и водители большегрузов. Пострадавшего горожанина в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с ушибом головы и огнестрельным ранением. Спустя некоторое время полицейским удалось задержать предполагаемых обидчиков петербуржца. Ими оказались 34-летний и 51-летний автомобилисты из Нижегородской области, управляющие грузовым МАНом.

В тот же день, примерно в три дня, в полицию обратился 46-летний санитар Первого медицинского института в Петербурге. По его словам, при въезде на Кантемировский мост неизвестный мужчина на «БМВ» не менее трёх раз выстрелил в его «Рено».

В своём заявлении владелец французского автомобиля описал возможного стрелка. Это был молодой человек, на вид 25–27 лет. Тип лица — кавказский. Волосы и щетина чёрные, нос с горбинкой. Он был одет в серую толстовку и чёрную куртку.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту первого инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По факту второго вопрос находится на рассмотрении, ведётся розыск предполагаемого преступника.

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Комментарии (5)

2356897676
Горбоносые совсем страх потеряли
261843871
Оборзели не русские !!! Кто им хвосты прижмет ...
yaprotiv
полиции некогда, она со вчерашнего дня на Невском караул несет.
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