Петербуржец отбивался от агрессоров и уклонялся от пуль на Московском шоссе. У Кантемировского моста стреляли в санитара

Двое петербуржцев в разных концах города в один день столкнулись с вооружёнными агрессорами и были вынуждены уклоняться от летящих в их сторону пуль. Для одного из них неприятная встреча закончилась в больнице.
Как стало известно «Фонтанке» 31 января, накануне примерно в два ночи в петербургскую полицию поступило сообщение о драке и стрельбе на парковке у одного из домов на Московском шоссе в посёлке Шушары.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что участниками конфликта с применением травматического пистолета стали 39-летний местный житель и водители большегрузов. Пострадавшего горожанина в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с ушибом головы и огнестрельным ранением. Спустя некоторое время полицейским удалось задержать предполагаемых обидчиков петербуржца. Ими оказались 34-летний и 51-летний автомобилисты из Нижегородской области, управляющие грузовым МАНом.
В тот же день, примерно в три дня, в полицию обратился 46-летний санитар Первого медицинского института в Петербурге. По его словам, при въезде на Кантемировский мост неизвестный мужчина на «БМВ» не менее трёх раз выстрелил в его «Рено».
В своём заявлении владелец французского автомобиля описал возможного стрелка. Это был молодой человек, на вид 25–27 лет. Тип лица — кавказский. Волосы и щетина чёрные, нос с горбинкой. Он был одет в серую толстовку и чёрную куртку.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту первого инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По факту второго вопрос находится на рассмотрении, ведётся розыск предполагаемого преступника.