А торопиться не надо. Контракт на строительство Судебного квартала продлили до конца 2026-го

Очередное дополнительное соглашение к контракту на строительство Судебного квартала на проспекте Добролюбова в Петербурге продлевает его до конца 2026 года. Перед Новым годом срок перенесли на 2025-й.



Судя по сайту госзакупок, допсоглашение к контракту между Управделами президента и РСУ «Ремонтно-строительное управление» подписано 7 февраля. В нем говорится: «Контракт… действует до 31 декабря 2026 года, а в части исполнения обязательств — до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту». Одновременно на 2026 год вписывают лимит финансирования почти на 18 млрд рублей.

