А торопиться не надо. Контракт на строительство Судебного квартала продлили до конца 2026-го

Очередное дополнительное соглашение к контракту на строительство Судебного квартала на проспекте Добролюбова в Петербурге продлевает его до конца 2026 года. Перед Новым годом срок перенесли на 2025-й.
Судя по сайту госзакупок, допсоглашение к контракту между Управделами президента и РСУ «Ремонтно-строительное управление» подписано 7 февраля. В нем говорится: «Контракт… действует до 31 декабря 2026 года, а в части исполнения обязательств — до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту». Одновременно на 2026 год вписывают лимит финансирования почти на 18 млрд рублей.
Перед Новым годом уже было подписано одно допсоглашение, которое продлевало контракт на 2025-й. При этом в федеральной адресной инвестиционной программе срок ввода в эксплуатацию для Судебного квартала установлен на 2028 год.
О том, какие еще крупные городские проекты заморожены или перенесены по срокам, читайте в материале «Фонтанки».