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    В Ленобласти реконструируют лагерь «Зеркальный» за 2 с лишним миллиарда

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    Фонд капитального строительства и реконструкции объявил конкурс на реконструкцию лагеря «Зеркальный» в Ленобласти. Максимальная цена контракта — 2,3 млрд рублей.

    Конкурсная документация опубликована в начале недели, официально предмет контракта звучит как второй этап строительства и реконструкции, включая корректировку рабочей документации. Должны появиться административный корпус, детский спальный, общежитие для персонала, медицинский корпус и два корпуса хозблока. Судя по ТЗ, срок исполнения работ — середина 2025 года, именно на 2025-й отнесена основная часть сметы — 1,6 млрд.

    Источником финансирования называется бюджет Петербурга. Напомним, в 2021 году «Фонтанка» разговаривала с Экой Элиава, бывшим специалистом Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома», уволенной после вышедших материалов об убранстве, открытии и стоимости школы на Крестовском острове. Реконструкцию «Зеркального» она называла в перечне перспективных объектов компании.

    Напомним, лагерь «Зеркальный» уже проходил реконструкцию в нулевых, тогда там к его 40-летию перестраивали спортивный комплекс. После этого пошел разговор о расширении лагеря, причем в качестве необходимой называлась сумма 2,5 млрд рублей.

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