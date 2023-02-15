Детский аудиогид «Чижик-Пыжик» расскажет юным туристам о достопримечательностях Петербурга в стихах

Специально для юных туристов в Петербурге разработали аудиогид «Чижик-Пыжик». Как сообщили в городском Комитете по развитию туризма, в путеводитель вошли 23 истории в стихах о главных достопримечательностях города.
Истории с увлекательным сюжетом озвучены профессиональными актерами. Об Эрмитаже, Исаакиевском соборе, Медном всаднике и других достопримечательностях — от исторического центра до Кронштадта — рассказывается в стихах. Их сочинил поэт Виктор Чупретов на основе фактов, собранных для аудиогида начальником экскурсионно-методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ольгой Слепенковой. Главного героя — Чижика — озвучил известный в Петербурге ведущий мероприятий Илья Насибулин. Курирует проект советник председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Николай Пушкин.
«Юные гости, которые проникнутся красотой и историей Санкт-Петербурга сейчас, будут возвращаться сюда, когда вырастут. Наша задача — помочь им открыть и полюбить Северную столицу. Для этого постоянно разрабатываются новые проекты», — говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Основатель проекта Вячеслав Чижик считает, что главная цель — донести до детей всего мира красоту истории и культуры через увлекательные истории. Авторы уверены, что такой формат поможет увлечь подрастающее поколение историей и культурой Северной столицы, а значит, и сделать город более привлекательным направлением для поездок с детьми. В прошлом году, например,
В настоящее время аудиогид доступен в «Яндекс.Музыке», «ВК Подкастах», а также в приложении izi.TRAVEL.