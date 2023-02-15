Детский аудиогид «Чижик-Пыжик» расскажет юным туристам о достопримечательностях Петербурга в стихах

Специально для юных туристов в Петербурге разработали аудиогид «Чижик-Пыжик». Как сообщили в городском Комитете по развитию туризма, в путеводитель вошли 23 истории в стихах о главных достопримечательностях города.

Истории с увлекательным сюжетом озвучены профессиональными актерами. Об Эрмитаже, Исаакиевском соборе, Медном всаднике и других достопримечательностях — от исторического центра до Кронштадта — рассказывается в стихах. Их сочинил поэт Виктор Чупретов на основе фактов, собранных для аудиогида начальником экскурсионно-методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ольгой Слепенковой. Главного героя — Чижика — озвучил известный в Петербурге ведущий мероприятий Илья Насибулин. Курирует проект советник председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Николай Пушкин.