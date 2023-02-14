Письма солдатам вместо «валентинок»: как в России предлагают заменить 14 февраля

Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Не время для святого Валентина, говорят российские политики и чиновники. Навязанный коллективным Западом и маркетологами праздник, по их мнению, необходимо импортозаместить, а «валентинки» и вовсе заменить письмами солдатам. Местами это уже превращают в быль.



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 14 февраля в своём Telegram-канале назвал День святого Валентина «фальшивым праздником», «навязанным западной индустрией развлечений», и предложил использовать отечественные аналоги.



«Этот так называемый праздник всегда выглядел фальшиво, а сейчас — особенно.

Неужели многие так и не поняли, что этот «праздник» навязан Западом, индустрией развлечений и потребления? А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки — «как во всем мире». Только вот ничего хорошего в этом «как во всем мире» нет. Что бывает с людьми, отрекающимися от своих истоков и веры, мы видим на примере Украины», — резюмировал Развожаев.



Ему очевидно, «что время сейчас не то, чтобы продолжать как ни в чем не бывало праздновать чуждые маркетинговые праздники». И хотя глава региона и признает — «чтобы искоренить тягу к западным «идеалам» из нашей жизни, понадобится, конечно, еще много лет», он предлагает начинать жить в новой парадигме уже сегодня.



«У нас есть свой православный День семьи, любви и верности — это 8 июля. День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Давайте делать его популярным? — предложил губернатор. — Кому очень хочется отправить в феврале «валентинку», есть предложение вместо этого написать письмо солдату. Наши защитники улыбнутся и скажут «спасибо». Вот это — по-нашему!»



Такого же мнения якобы придерживаются и большинство россиян, если верить опросу ВЦИОМ. Согласно данным, в 2023 году 71% граждан страны не считают День святого Валентина праздником. Особенный день — это лишь для каждого четвертого.

Число отрицателей праздника за последние 15 лет резко увеличилось. Для сравнения: в 2002 году таких было лишь 50%, в 2005-м — 45%, в 2008-м — 47%. Признает праздник в первую очередь молодежь 18–24 лет, наименьшее признание — в когорте 45–59-летних. Причины этого явления социологами не раскрываются.



В неожиданно сдержанном ключе высказалась о Дне всех влюбленных один из главных борцов за традиционные ценности — глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. На пресс-конференции в РИА Новости она заявила, что, как и концерты запрещенных исполнителей, «ограничить и запретить всё фактически невозможно, как бы кому-то этого ни хотелось», поэтому путь запрета и ограничения имеет какой-то определенный предел. А главное — отвлекает от выработки больших масштабных системных предложений.

«Я считаю, что не нужно делать никакие противопоставления (с Днём семьи, любви и верности. — Прим. ред.). Важно создавать свои праздники, продвигать наши российские ценности, в том числе делать это популярным и модным. И именно так, и только так, мы уйдем от тех ценностей, которые нам навязаны со стороны», — сказала Мизулина.



Следовать этому завету, кажется, особо рьяно взялись в провинции. Например, в башкирском Учалинском колледже горной промышленности в День святого Валентина прошли уроки мужества, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана.

«На урок был приглашён старший прапорщик запаса, ветеран Афганской войны, воин-интернационалист Зеркин Олег Владимирович. Олег Владимирович рассказал о своей биографии, напомнил обучающимся историю Афганской войны, о невосполнимых потерях советских войск, о наших земляках, которым судьба предначертала жестокую участь — пасть смертью героя на чужой земле», — рассказали в колледже.



А для студентов некоторых групп в честь другого праздника 14 февраля — Дня дарения книги — библиотекарь Гульшат Валиева провела классный час на тему «Подари книгу — подари мир!».



В Петербурге заметных попыток отмены не было. Читайте на «Фонтанке» о том, куда в Петербурге пойти на День влюбленных 14 февраля и рассказы петербуржцев о самых странных и неудачных первых свиданиях.

Илья Казаков, «Фонтанка».

