На лице — счастливая цифра. От новорожденной альпаки отказалась мать, и её выкормили люди

В Московском зоопарке спасли маленькую альпаку, от которой отказалась мама. Теперь сотрудники уверены, что у неё всё будет хорошо. Её историю зоопарк рассказывает в своих соцсетях 14 февраля.
Альпака родилась в конце прошлого года, и мать отказалась её выкармливать, что иногда случается и в природе, и в зоопарках. Заботу взяли на себя люди. Зоологи и ветврачи разработали особый режим кормления, киперы кормили её каждые три часа, в помещении поддерживали такую температуру, чтобы малышка адаптировалась к климату и не перегрелась. Её состояние мониторили круглосуточно с помощью систем видеонаблюдения. В 3-месячном возрасте состояние детёныша стабилизировалось, ухудшений больше не ждут. Альпаку переселили в более просторное помещение, где она прекрасно себя чувствует. Помощь ветврачей уже не требуется, но киперы по-прежнему внимательно смотрят за ней.
«Рацион маленькой альпаки еще частично состоит из молока, однако она уже получает 50 % от взрослого рациона: морковь, свекла, яблоко, гранулированные спецкорма, сено, веточный корм», — рассказывают в зоопарке.
Маленькая альпака — коричневая с тёмно-карими глазами, белый узор на мордочке напоминает цифру «семь». Она не агрессивна, игрива и, как и все детёныши, с интересом познаёт мир.