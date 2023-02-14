На лице — счастливая цифра. От новорожденной альпаки отказалась мать, и её выкормили люди

В Московском зоопарке спасли маленькую альпаку, от которой отказалась мама. Теперь сотрудники уверены, что у неё всё будет хорошо. Её историю зоопарк рассказывает в своих соцсетях 14 февраля.



Альпака родилась в конце прошлого года, и мать отказалась её выкармливать, что иногда случается и в природе, и в зоопарках. Заботу взяли на себя люди. Зоологи и ветврачи разработали особый режим кормления, киперы кормили её каждые три часа, в помещении поддерживали такую температуру, чтобы малышка адаптировалась к климату и не перегрелась. Её состояние мониторили круглосуточно с помощью систем видеонаблюдения. В 3-месячном возрасте состояние детёныша стабилизировалось, ухудшений больше не ждут. Альпаку переселили в более просторное помещение, где она прекрасно себя чувствует. Помощь ветврачей уже не требуется, но киперы по-прежнему внимательно смотрят за ней.

