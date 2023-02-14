    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, сев

    768мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.63eur78.67

    На лице — счастливая цифра. От новорожденной альпаки отказалась мать, и её выкормили люди

    1253
    1 комментарий

    В Московском зоопарке спасли маленькую альпаку, от которой отказалась мама. Теперь сотрудники уверены, что у неё всё будет хорошо. Её историю зоопарк рассказывает в своих соцсетях 14 февраля.

    Альпака родилась в конце прошлого года, и мать отказалась её выкармливать, что иногда случается и в природе, и в зоопарках. Заботу взяли на себя люди. Зоологи и ветврачи разработали особый режим кормления, киперы кормили её каждые три часа, в помещении поддерживали такую температуру, чтобы малышка адаптировалась к климату и не перегрелась. Её состояние мониторили круглосуточно с помощью систем видеонаблюдения. В 3-месячном возрасте состояние детёныша стабилизировалось, ухудшений больше не ждут. Альпаку переселили в более просторное помещение, где она прекрасно себя чувствует. Помощь ветврачей уже не требуется, но киперы по-прежнему внимательно смотрят за ней.

    «Рацион маленькой альпаки еще частично состоит из молока, однако она уже получает 50 % от взрослого рациона: морковь, свекла, яблоко, гранулированные спецкорма, сено, веточный корм», — рассказывают в зоопарке.

    Маленькая альпака — коричневая с тёмно-карими глазами, белый узор на мордочке напоминает цифру «семь». Она не агрессивна, игрива и, как и все детёныши, с интересом познаёт мир.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АльпакаЖивотное в бедеЖивотныеМосковский зоопаркЗоопарки
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close