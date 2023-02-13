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    «Риски для жизни матери — колоссальные». Петербурженки все чаще рожают дома с «духовной акушеркой»

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    9 комментариев

    В Петербурге растёт число женщин, выбирающих домашние роды. За прошлый год в городе зафиксировано 120 таких случаев, в том числе роды с «духовной акушеркой». Об этом 13 февраля сообщили во время пресс-конференции по итогам работы акушерской службы в 2022 году.

    «Кто становится духовными акушерками? Как правило, это люди с незаконченным медицинским образованием либо люди, которые не состоялись в профессии и зарабатывают на этом деньги, — отметила главный врач родильного дома №10 Лада Иванова. — Риски для жизни матери — колоссальные. Если что-то пойдёт не так, эти помощники исчезают. В лучшем случае женщину в тяжелом состоянии доставят на порог какого-нибудь роддома».

    Иванова отметила, что услуги «духовных акушерок» значительно дороже, чем сервисные роды в городских учреждениях. Если матери нужна психологическая помощь, то в роддомах её готовы оказать доулы, клинические психологи. Обращаться к «специалистам» из интернета врачи не рекомендуют.

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    Комментарии 9

    hal900013 Фев 2023 в 17:51
    Говорит главврач родильного дома...а что она ещё может сказать..можно подумать у нее акушерки все с законченным образованием в роддоме..отказываются от роддомов не всегда по духовным каким то и прочим..а то что там условия как в кабаке..ещё и ребенка подменят..конечно если деньги есть лучше на дом вызвать..чем в тот бомжатник под названием роддом отправлять..
    +0−5
    Инкогнито202113 Фев 2023 в 17:49
    надо еще чаще перекрывать невский для крестных ходов. в угоду развития православного халифата в россии
    +3−2
    Vikilein13 Фев 2023 в 17:48
    Ермакова всё ещё на свободе?
    +2−0
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