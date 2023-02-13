«Риски для жизни матери — колоссальные». Петербурженки все чаще рожают дома с «духовной акушеркой»

В Петербурге растёт число женщин, выбирающих домашние роды. За прошлый год в городе зафиксировано 120 таких случаев, в том числе роды с «духовной акушеркой». Об этом 13 февраля сообщили во время пресс-конференции по итогам работы акушерской службы в 2022 году.



«Кто становится духовными акушерками? Как правило, это люди с незаконченным медицинским образованием либо люди, которые не состоялись в профессии и зарабатывают на этом деньги, — отметила главный врач родильного дома №10 Лада Иванова. — Риски для жизни матери — колоссальные. Если что-то пойдёт не так, эти помощники исчезают. В лучшем случае женщину в тяжелом состоянии доставят на порог какого-нибудь роддома».