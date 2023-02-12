«Сколько ещё будет продолжаться эта вакханалия?» Омбудсмен из Татарстана пошла в атаку на Басту, Егора Крида и МакSим

Уполномоченная по правам детей в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с резкой критикой в адрес членов жюри «Голос.Дети». Омбудсмен утверждает, что личности певцов Басты, Егора Крида и МакSим, по её мнению, совершенно не соответствуют понятию «наставник», которое используется в шоу. Также Волынец раскритиковала Первый канал, который является автором этого проекта. В своём телеграм-канале 12 февраля она назвала происходящее «вакханалией на главном телеканале страны».

«Голос.Дети»: кто и к чему склоняет юные таланты? Наставники сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно с совсем не детским репертуаром. Итак, у нас, родителей, есть два наболевших вопроса: а судьи кто и сколько ещё будет продолжаться эта вакханалия на главном телеканале страны?» — пишет детский омбудсмен из Татарстана.



По словам Ирины Волынец, она часто получает обращения от родителей, в которых те требуют отставки членов жюри шоу «Голос.Дети». Басте, например, досталось за то, что он ранее «пел про наркоту и в основном матом», а теперь юные поклонники видят его «с головы до ног в татуировках». Примерно за такие же «прегрешения» попало и певице МакSим, которую обвинили ещё и в том, что она раньше якобы имела «большие проблемы с алкоголем и наркотиками».

Что касается Егора Крида, который ещё совсем недавно вёл школьный урок «Разговоры о важном», то родители, как утверждает Волынец, вообще назвали его «участником п***растических скандалов», тоже «поющим совсем не детские песни».

