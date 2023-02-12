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    «Сколько ещё будет продолжаться эта вакханалия?» Омбудсмен из Татарстана пошла в атаку на Басту, Егора Крида и МакSим

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    16 комментариев

    Уполномоченная по правам детей в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с резкой критикой в адрес членов жюри «Голос.Дети». Омбудсмен утверждает, что личности певцов Басты, Егора Крида и МакSим, по её мнению, совершенно не соответствуют понятию «наставник», которое используется в шоу. Также Волынец раскритиковала Первый канал, который является автором этого проекта. В своём телеграм-канале 12 февраля она назвала происходящее «вакханалией на главном телеканале страны».

    «Голос.Дети»: кто и к чему склоняет юные таланты? Наставники сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно с совсем не детским репертуаром. Итак, у нас, родителей, есть два наболевших вопроса: а судьи кто и сколько ещё будет продолжаться эта вакханалия на главном телеканале страны?» — пишет детский омбудсмен из Татарстана.

    По словам Ирины Волынец, она часто получает обращения от родителей, в которых те требуют отставки членов жюри шоу «Голос.Дети». Басте, например, досталось за то, что он ранее «пел про наркоту и в основном матом», а теперь юные поклонники видят его «с головы до ног в татуировках». Примерно за такие же «прегрешения» попало и певице МакSим, которую обвинили ещё и в том, что она раньше якобы имела «большие проблемы с алкоголем и наркотиками».

    Что касается Егора Крида, который ещё совсем недавно вёл школьный урок «Разговоры о важном», то родители, как утверждает Волынец, вообще назвали его «участником п***растических скандалов», тоже «поющим совсем не детские песни».

    «Наставник — это ведь не просто человек с улицы, — заключает омбудсмен. — Это образ, который ребёнок может счесть возможным в чём-то копировать. И как об этом можно было не подумать организаторам конкурса, я не понимаю».

    Ирина Волынец заявила, что намерена готовить обращение «в компетентные органы». Вести предметный разговор с сотрудниками Первого канала, по её мнению, бессмысленно. Также детский омбудсмен из Татарстана особенно отмечает тот факт, насколько «особенно неуместен такой контент на фоне СВО».

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    БастаЕгор КридМакSимТатарстанДетиДетский омбудсменШоу Голос.Дети
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    Комментарии 16

    26064201112 Фев 2023 в 21:32
    Я всегда считал, что Баста это женщина.
    А в целом поддерживаю двумя руками.
    На наколках просто все ухи наелись! Тётки с головы до ног в каких-то надписях, которые никто никогда читать не будет, узорах. Пирсинг - просто обезьяний: в ушах, носах, губах, языках, и чёрт знает где.
    +0−0
    Свободу Лёхе!12 Фев 2023 в 21:31
    Похоже, 1-ый накроется раньше ютуба..)
    +0−0
    Nerevar12 Фев 2023 в 21:29
    Её определённо надо снять с занимаемой должности. Слишком много выступает.
    +0−0
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