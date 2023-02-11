Где в Петербурге почувствовать лето в середине зимы? Гид по гольфу, серфингу, пальмам и бабочкам

Оранжерея ботанического сада СПбГУ работает весь год. Здесь можно посмотреть на флору, растущую в засушливых районах Земли, тропиках и субтропиках, а также на водные и прибрежные растения.



Обитатели сада относятся, прежде всего, к научной коллекции университета, так что здесь тоже особый режим работы для посетителей. Самый простой способ побывать внутри — записаться на экскурсию. Но если внимательно следить за анонсами, можно успеть и на мастер-классы для детей и взрослых.



Оранжерея прячется во внутреннем дворе университета, к западу от здания Двенадцати коллегий — на Университетской набережной, 7.