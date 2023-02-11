Где в Петербурге почувствовать лето в середине зимы? Гид по гольфу, серфингу, пальмам и бабочкам

Хоть большая часть зимы уже за плечами, теплых деньков ждать еще долго. Но не расстраивайтесь — «(От)Личный Петербург» знает, как в нашем городе найти лето даже в феврале. Собрали 9 мест, которые помогут вам справиться с холодами: от зимнего бассейна под открытым небом до сада с бабочками.
Гуляем по оранжерее в университете
Оранжерея ботанического сада СПбГУ работает весь год. Здесь можно посмотреть на флору, растущую в засушливых районах Земли, тропиках и субтропиках, а также на водные и прибрежные растения.
Обитатели сада относятся, прежде всего, к научной коллекции университета, так что здесь тоже особый режим работы для посетителей. Самый простой способ побывать внутри — записаться на экскурсию. Но если внимательно следить за анонсами, можно успеть и на мастер-классы для детей и взрослых.
Оранжерея прячется во внутреннем дворе университета, к западу от здания Двенадцати коллегий — на Университетской набережной, 7.
Знакомимся с обитателями джунглей
«Экзотариум» Ленинградского зоопарка — еще одно место, где тепло и влажно, но любоваться уже можно не флорой, а фауной.
На первом этаже вы найдете десятки аквариумов с обитателями водной стихии: рыбами, кораллами, морскими звездами. На втором вас ждут больше 30 видов рептилий и амфибий из разных жарких уголков Земли, экзотические птицы и насекомые. Здесь вам встретятся и хамелеон, и игуана, и крокодил, и анаконда — будто вы не в Петербурге, а в сафари в Африке или Южной Америке.
Играем в виртуальный гольф
Пока настоящие поля для гольфа покрыты снегом, замахнуться клюшкой можно в гольф-центре KOD на улице Комсомола, 2. Здесь этим спортом занимаются виртуально — с помощью высокоточного симулятора. Вы стоите на специальном мате, бьете по реальному мячу, а дальше он летит в сторону экрана и становится частью виртуального изображения.
Траекторию движения мячика рассчитывает программа, так что игра и впрямь похожа на настоящую. К тому же вы сами можете выбрать, на каком поле сражаться: в каталоге 180 вариантов со всего мира.
Центр предлагает и обучение для новичков, и тренировки для уже опытных гольфистов. Здесь есть занятия с детьми, причем стоят они не дороже, чем в других детских секциях. А еще в клубе есть зона отдыха и ресторан, — так что тут можно проводить тимбилдинг или корпоративные мероприятия.
Гуляем по саду с бабочками
Не фанатов холоднокровных может заинтересовать сад с другими летними животными — бабочками. В «Парке бабочек» в ТРК «Питерлэнд» на Приморском проспекте, 72 насекомые живут не в клетках, а прямо в помещениях, среди растений. Если придете в гости, чешуекрылое запросто может сесть к вам на руку или нос. На этих прекрасных созданий можно посмотреть даже в стадии куколок.
Любуемся экзотическими птицами
Вы знали, что в Петергофе есть не только фонтаны, но и коллекция экзотических и лесных птиц? Летом они живут в вольерах Нижнего парка, а на зиму переезжают в «теплые квартиры» Великокняжеского домика в парке Александрия.
Здесь можно посмотреть на попугаев, снегиря, дубоноса, чечетку, розового какаду, овсянку и лебедей. Изредка к птицам водят экскурсии. Существует еще специальная программа для детей, которые учатся в художественных школах: им можно прийти в птичник на час и понаблюдать за пернатыми с бумагой и кистью в руках. Участие — строго по записи.
Носимся по песку с мячом
Как вы относитесь к пляжному песку? Если любите на нем не только лежать, но и активно двигаться, приходите в один из крытых центров пляжных видов спорта Петербурга: в «Песок» на Октябрьской набережной, 6, корпус 3, в «Пляж» на улице Фучика, 2А или в «Цунами» на улице Салова, 53, корпус 1.
На всех этих площадках можно заниматься спортом на теплом песке хоть зимой, хоть летом. Например, сыграть в теннис или в «летнюю» версию волейбола — на меньшей площадке без линий, мягким легким мячом и небольшой командой, которая может состоять даже из двух человек.
Седлаем волну на доске
Если вам по нраву настоящий серфинг, не обязательно ждать лета, чтобы встать на доску. В Петербурге есть по крайней мере два места, где оседлать волну можно в любое время года: комплекс Sunpark на Никольской улице, 9 и серф-клуб на проспекте Юрия Гагарина, 2А.
Волна здесь, конечно, искусственная. Но зато в комплексах всегда под +30 градусов, так что заниматься спортом можно не в гидрокостюме, а в купальнике или шортах. Доски выдают на месте, а основам серфинга научат местные инструкторы.
Завороженно глядим на медуз и других морских обитателей
В подводное сафари пока не отправиться из-за холода, но можно просто полюбоваться разноцветными рыбками, медузами, морскими коньками, черепахами и белыми акулами в петербургском океанариуме. Он находится в ТРК «Нептун» на Марата, 86.
Здесь всегда приятный сумрак, у аквариумов — яркие подсветки. Так что за некоторыми емкостями с морской флорой и фауной можно наблюдать часами. Для полного погружения в безмятежность советуем надеть наушники и включить что-то вроде Enigma — вы точно поймаете релакс.
Ныряем в бассейн под открытым небом
Если вам в январе уже не терпится искупаться не в закрытом бассейне, а прямо на свежем воздухе — отправляйтесь на Большую Пороховскую улицу, 38, корпус 2. Тут прячется открытый плавательный бассейн детской спортивной школы № 2 — с такой температурой воды, которая позволяет плавать весь год.
Занятия проводят и для детей, и для взрослых. Нужно только заранее записаться здесь.