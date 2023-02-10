Выставку «Балабанов» в «Севкабель Порту» снова продлевают — организаторы объяснили причину

Выставку-путешествие «Балабанов» в «Севкабель Порту» снова продлевают — теперь она будет принимать посетителей до 15 марта.



«Скажем, что по многочисленным просьбам и останемся честны — их и правда было немало», — подчеркнули организаторы 10 февраля. И добавили, что «Пушкинская карта» для приобретения билетов снова работает.



Напомним, выставка о жизни и творчестве режиссера Алексея Балабанова, снявшего такие картины, как «Брат» и «Брат-2», «Замок», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Я тоже хочу» и «Груз 200», представляет собой лабиринт-путешествие с аудиогидом. Пройдя маршрутом от армейской тельняшки до скал Кармадонского ущелья, унесшего жизнь его друга и коллеги Сергея Бодрова, посетитель открывает для себя режиссера как личность и знакомится с творческим процессом рождения его работ.

