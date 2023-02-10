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    Кино

    Выставку «Балабанов» в «Севкабель Порту» снова продлевают — организаторы объяснили причину

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    4 комментария

    Выставку-путешествие «Балабанов» в «Севкабель Порту» снова продлевают — теперь она будет принимать посетителей до 15 марта.

    «Скажем, что по многочисленным просьбам и останемся честны — их и правда было немало», — подчеркнули организаторы 10 февраля. И добавили, что «Пушкинская карта» для приобретения билетов снова работает.

    Напомним, выставка о жизни и творчестве режиссера Алексея Балабанова, снявшего такие картины, как «Брат» и «Брат-2», «Замок», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Я тоже хочу» и «Груз 200», представляет собой лабиринт-путешествие с аудиогидом. Пройдя маршрутом от армейской тельняшки до скал Кармадонского ущелья, унесшего жизнь его друга и коллеги Сергея Бодрова, посетитель открывает для себя режиссера как личность и знакомится с творческим процессом рождения его работ.

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    Алексей БалабановВыставкаСевкабель
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    Комментарии 4

    Отец Родной10 Фев 2023 в 13:23
    Причина одна - больше нечего показывать. А, хотя ещё есть чебурашка.
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 12:53
    Ходил я на эту выставку, так себе...За 1000р. походить в наушниках.
    +2−0
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