Меньше грабежей, больше экстремизма. В Петербурге рассказали о количестве преступлений по итогам года

По данным ГУ МВД, на территории Петербурга в 2022 году было совершено 62 971 преступление. Это пусть на 0,3%, но больше, чем в 2021-м (тогда было 62 755).

Такие цифры содержатся в проекте госпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», опубликованном 9 февраля. Согласно документу, на 26,7% снизилось количество квартирных краж, на 55,5% — угонов транспортных средств, на 2,2% — грабежей, на 16,9% — разбойных нападений; на 18,2% — преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. При этом число несовершеннолетних участников преступлений снизилось на 15,7%.

Однако, как отмечается в документе, «эпидемиологическая ситуация, в которой в 2020–2022 годах действовали органы государственной власти, оказала негативное влияние не только на демографические процессы, но и на состояние криминогенной обстановки». Растет число мошенничеств (+2,5%), краж из магазинов, вымогательства чужого имущества (+28,9%), преступлений, совершенных в общественных местах (+6,4%).

«Количество преступлений экстремистской направленности увеличилось с 8 в 2021 году до 31 в 2022 году», — сообщается в проекте программы.

Выявлено и зарегистрировано за 2022 год 6 570 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2021-м было 7 557), изъято 372,5 кг наркотических средств (в 2021-м — почти 400 кг). «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга создает благоприятные условия для нелегального ввоза наркотиков на его территорию, а также их транзита в другие регионы Российской Федерации и зарубежные страны, — говорит проект программы. — В свою очередь наркопотребление детерминирует рост имущественных, корыстно-насильственных преступлений и социально опасных заболеваний». Характерно, что на 8,9% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 35,6% — наркотического, их удельный вес в общей массе — 9,7% и 1,5% соответственно.