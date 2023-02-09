«Пожалуйста, помогите нам». О чем говорил один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН

Один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс 8 февраля выступил на заседании Совета безопасности ООН. В качестве докладчика на заседании он появился по запросу российской стороны. Без малого 15-минутная речь оказалась эмоциональной и полной смыслов. Говорил музыкант от имени «братьев и сестер со всего мира, не имеющих голоса». «Фонтанка» послушала и перевела пацифистский призыв.

О людях, оказавшихся в ужасных обстоятельствах «Каждое утро, когда я сажусь за свой ноутбук, я думаю о наших братьях и сестрах на Украине и в других местах, которые не по своей вине оказываются в ужасных и часто смертельных обстоятельствах», – начал Роджер Уотерс.



Он отметил, что не важно, где эти люди находятся: в зоне боевых действий, где «колючая проволока, сторожевые башни, стены и вражда», или в большом городе, похожем на Нью-Йорк. «Где бы они не находились по всей зоне мировой войны, они составляют большинство. Безмолвное большинство», – считает Уотерс.



О вопросах «Мы, люди, хотим жить, мы хотим жить в мире в условиях равенства, которые дают нам реальную возможность позаботиться о себе и своих близких. <...> Рассмотрите наше затруднительное положение. Для этого вам, возможно, отложить в сторону свои собственные цели. Каковы они, кстати. И здесь я направлю свои вопросы больше к пяти постоянным членам (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция – Прим.ред.) этого Совета. Каковы ваши цели? Большая прибыль для военной индустрии? Больше власти во всем мире? Большая доля мирового пирога?», – заявил Уотерс.



Он призвал вернуться к эмпатии и поставить себя на место других: «Вместе со всеми другими живыми существами мы будем принесены в жертву на алтарь двух вещей: прибыли, чтобы набить карманы очень-очень немногих и гегемонистского марша той или иной империи к однополярному мировому господству».

О том, что путь может привести к катастрофе: «Эта дорога ведет только к катастрофе. У каждого на этой дороге есть красная кнопка в портфеле. И чем дальше мы идем, тем ближе зудящие пальцы подходят к в этой красной кнопке, тем ближе мы все приближаемся к Армагеддону. Посмотрите под этим углом».



О беззубой комнате и откушенной голове Роджер Уотерс заявил, что его беспокоила «недемократичность» в праве вето в Совбезе ООН и сравнил ситуацию с отсутствием зубов. Позже он пришел к выводу, что это не так и плохо: «Если это беззубая комната, я могу открыть свой большой рот от имени безмолвных, не боясь, что мне откусят голову».

О мудром совете от мамы

Отец Роджера Уотерса, Эрик Флетчер Уотерс, был убит в феврале 1944 года в Италии, когда будущему музыканту было всего пять месяцев. Мать, Мэри Дункан Уотерс, была школьной учительницей. В 13 лет она посадила сына перед собой и дала совет:



«Ты столкнешься со многими неразрешимыми проблемами в жизни, Роджер. И пока ты здесь, вот мой совет - читай, читай, читай. Узнай, все, что сможешь о чем бы то ни было, посмотри на это со всех сторон, выслушай все мнения. Особенно, те, с которыми ты не согласен. Тщательно изучи их. Когда ты это сделаешь, ты проделаешь всю тяжелую работу, а следующая часть будет легкой. Ты просто будешь делать правильные вещи».

О правильных вещах Правильные вещи по Роджеру Уотерсу – соблюдение прав человека: «Мы, люди, хотим, чтобы всеобщие права человека для всех наших братьев и сестер во всем мире, независимо от их этнической принадлежности, религии или национальности, включали, но не ограничивались правом на жизнь и собственность в соответствии с законом».



О прекращении огня: «По нашему мнению, единственный разумный способ действий на сегодняшний день - это призвать к немедленному прекращению огня на Украине. Ни одна украинская или русская жизнь не будет потеряна, ни одна. Они все драгоценны в наших глазах».

О том, что Англия – больше не империя: «Это сообщение от всех беженцев из всех лагерей, из всех трущоб и фавелл, всех бездомных на холодных улицах, пострадавших от всех землетрясений и наводнений на Земле. Это также сообщение от всех людей, не совсем голодающих, но недоумевающих, как жить на Земле, чтобы зарабатывать гроши, чтобы покрыть расходы на крышу над головой и еду для своих семей. Моя родная Англия, слава богу, империей больше не является. Но в этой стране теперь есть новая крылатая фраза: «Ешь или разогревай». Ты не можешь делать одновременно и то, и другое».

