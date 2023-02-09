«Пожалуйста, помогите нам». О чем говорил один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН

Один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс 8 февраля выступил на заседании Совета безопасности ООН. В качестве докладчика на заседании он появился по запросу российской стороны. Без малого 15-минутная речь оказалась эмоциональной и полной смыслов. Говорил музыкант от имени «братьев и сестер со всего мира, не имеющих голоса». «Фонтанка» послушала и перевела пацифистский призыв.
О людях, оказавшихся в ужасных обстоятельствах
«Каждое утро, когда я сажусь за свой ноутбук, я думаю о наших братьях и сестрах на Украине и в других местах, которые не по своей вине оказываются в ужасных и часто смертельных обстоятельствах», – начал Роджер Уотерс.
Он отметил, что не важно, где эти люди находятся: в зоне боевых действий, где «колючая проволока, сторожевые башни, стены и вражда», или в большом городе, похожем на Нью-Йорк. «Где бы они не находились по всей зоне мировой войны, они составляют большинство. Безмолвное большинство», – считает Уотерс.
О вопросах
«Мы, люди, хотим жить, мы хотим жить в мире в условиях равенства, которые дают нам реальную возможность позаботиться о себе и своих близких. <...> Рассмотрите наше затруднительное положение. Для этого вам, возможно, отложить в сторону свои собственные цели. Каковы они, кстати. И здесь я направлю свои вопросы больше к пяти постоянным членам (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция – Прим.ред.) этого Совета. Каковы ваши цели? Большая прибыль для военной индустрии? Больше власти во всем мире? Большая доля мирового пирога?», – заявил Уотерс.
Он призвал вернуться к эмпатии и поставить себя на место других: «Вместе со всеми другими живыми существами мы будем принесены в жертву на алтарь двух вещей: прибыли, чтобы набить карманы очень-очень немногих и гегемонистского марша той или иной империи к однополярному мировому господству».
О том, что путь может привести к катастрофе:
«Эта дорога ведет только к катастрофе. У каждого на этой дороге есть красная кнопка в портфеле. И чем дальше мы идем, тем ближе зудящие пальцы подходят к в этой красной кнопке, тем ближе мы все приближаемся к Армагеддону. Посмотрите под этим углом».
О беззубой комнате и откушенной голове
Роджер Уотерс заявил, что его беспокоила «недемократичность» в праве вето в Совбезе ООН и сравнил ситуацию с отсутствием зубов. Позже он пришел к выводу, что это не так и плохо: «Если это беззубая комната, я могу открыть свой большой рот от имени безмолвных, не боясь, что мне откусят голову».
О мудром совете от мамы
Отец Роджера Уотерса, Эрик Флетчер Уотерс, был убит в феврале 1944 года в Италии, когда будущему музыканту было всего пять месяцев. Мать, Мэри Дункан Уотерс, была школьной учительницей. В 13 лет она посадила сына перед собой и дала совет:
«Ты столкнешься со многими неразрешимыми проблемами в жизни, Роджер. И пока ты здесь, вот мой совет - читай, читай, читай. Узнай, все, что сможешь о чем бы то ни было, посмотри на это со всех сторон, выслушай все мнения. Особенно, те, с которыми ты не согласен. Тщательно изучи их. Когда ты это сделаешь, ты проделаешь всю тяжелую работу, а следующая часть будет легкой. Ты просто будешь делать правильные вещи».
О правильных вещах
Правильные вещи по Роджеру Уотерсу – соблюдение прав человека: «Мы, люди, хотим, чтобы всеобщие права человека для всех наших братьев и сестер во всем мире, независимо от их этнической принадлежности, религии или национальности, включали, но не ограничивались правом на жизнь и собственность в соответствии с законом».
О прекращении огня:
«По нашему мнению, единственный разумный способ действий на сегодняшний день - это призвать к немедленному прекращению огня на Украине. Ни одна украинская или русская жизнь не будет потеряна, ни одна. Они все драгоценны в наших глазах».
О том, что Англия – больше не империя:
«Это сообщение от всех беженцев из всех лагерей, из всех трущоб и фавелл, всех бездомных на холодных улицах, пострадавших от всех землетрясений и наводнений на Земле. Это также сообщение от всех людей, не совсем голодающих, но недоумевающих, как жить на Земле, чтобы зарабатывать гроши, чтобы покрыть расходы на крышу над головой и еду для своих семей. Моя родная Англия, слава богу, империей больше не является. Но в этой стране теперь есть новая крылатая фраза: «Ешь или разогревай». Ты не можешь делать одновременно и то, и другое».
Об обращении к лидерам стран:
«<...> Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, Европейский Союз, все вы. Пожалуйста, поменяйте мнение сейчас. Согласитесь на прекращение огня на Украине сегодня. Конечно, это будет отправной точкой. Но все экстраполируется из этой отправной точки. Представьте себе коллективный глобальный вздох облегчения. <...> Мы можем накормить наших детей, согреть их, и научиться сотрудничать со всеми нашими братьями и сестрами. И даже спасти нашу прекрасную планету от разрушения».
В своей речи Роджер Уотерс, приглашенный по инициативе российской стороны, коснулся и начала боевых действий. Он отметил, что осуждает действия России. Однако, осуждает и «тех, кто их спровоцировал также в самых решительных выражениях».