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    Хотел не в камеру, а в палату. В Петербурге арестовали подозреваемого в резне на остановке

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    3 комментария

    Калининский районный суд заключил под стражу Дмитрия Каллистова, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом 8 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По версии следствия, именно Каллистов накануне утром набросился с ножом сперва на 28-летнего мужчину, а затем на его 62-летнего отца. Первый потерпевший скончался от полученных травм. Задержали подозреваемого по месту жительства.

    Так как Дмитрий Каллистов находится в НИИ им. Джанелидзе, его не допрашивали. Ходатайство следствия было рассмотрено по ВКС. Отмечается, что фигурант в СИЗО не хотел, просился в психиатрический стационар.

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    Комментарии 3

    27710322508 Фев 2023 в 18:11
    жесть
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