Хотел не в камеру, а в палату. В Петербурге арестовали подозреваемого в резне на остановке

Калининский районный суд заключил под стражу Дмитрия Каллистова, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом 8 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По версии следствия, именно Каллистов накануне утром набросился с ножом сперва на 28-летнего мужчину, а затем на его 62-летнего отца. Первый потерпевший скончался от полученных травм. Задержали подозреваемого по месту жительства.

Так как Дмитрий Каллистов находится в НИИ им. Джанелидзе, его не допрашивали. Ходатайство следствия было рассмотрено по ВКС. Отмечается, что фигурант в СИЗО не хотел, просился в психиатрический стационар.