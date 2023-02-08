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    Росгвардия задержала в Петербурге банного Халка, на которого жар и пар подействовали возбуждающе

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    Петербуржец на своем примере опроверг информацию о расслабляющем эффекте парной. Баня пробудила в мужчине настоящего Халка. Подробности 8 февраля рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны приехали на вызов в банный комплекс на Мебельной улице. Жалоба поступила на буяна, который устроил дебош с повреждением автомобиля знакомого. Было установлено, что петербуржец парился в компании своих друзей. В какой-то момент он перестал регулировать громкость своей речи, один из приятелей сделал замечание, за что и поплатился. Дебошир вышел на улицу и смял дверь «Шкоды Йети», молотя по ней руками и ногами.

    Персонал бани решил к Халку не подходить и нажал на кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии доставили хулигана в 25 отдел полиции, где на него оформили административку.

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