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    Дорогу к Рощино отремонтируют

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    Ремонт трассы Рощино — Сосновая Поляна на всей её протяжённости планируется начать в мае. Это одна из основных дорог к крупному поселку Рощино в Выборгском районе со стороны Петербурга. Длина дороги — более четырех километров, в народе её называют Линдуловской, поскольку она ведёт к природному заказнику «Линдуловская роща».

    Как сообщает дорожный комитет Ленобласти, работы выполнит «Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники используют технологию холодной регенерации грунтов, чтобы усилить основание трассы, сделают прочную бетонную плиту, на которую уложат новый асфальт. Кроме того, будут укреплены обочины, нанесена разметка, установлены новые знаки.

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    В прошлом году в Выборгском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был обновлен значительный участок Приморского шоссе от Попово в сторону Выборга, участок трассы Рябово — Поляны от Зеленого Холма в сторону Полян и подъезд к Выборгу со стороны федеральной трассы «Скандинавия». До этого дорожники привели в порядок подъезд к Пушному, участок трассы Выборг — Смирново и часть Приморского шоссе около Приветнинского.

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    Ленинградская областьРощиноРемонт дорогДороги
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