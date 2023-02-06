Гуляем по городу с «Отличным Петербургом»

Проект «Отличный Петербург» становится путеводителем по лучшему городу Земли (про другие обитаемые миры мы пока ничего не знаем). Так что не удивляйтесь изменениям во внешнем виде его сайта. Теперь здесь проще найти интересные материалы: придумать маршруты, посмотреть видеоэкскурсии — и всегда есть что-то новое о любимом всеми нами городе. Открывайте с нами свой Петербург!
Мы выбираем для вас самое интересное и анонсируем в блоках «Маршрут недели» и «Рекомендации месяца». И регулярно публикуем увлекательные материалы в разделе «По-новому о Петербурге».
По-прежнему вы можете присылать нам рассказы, истории и описания достопримечательностей и просто любимых мест. Для этого предназначена кнопка «Предложить». А рядом с ней для наиболее интересных рассказов читателей выделена собственная территория. Кстати, лучшие мы будем поощрять призами.