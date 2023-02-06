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    Гуляем по городу с «Отличным Петербургом»

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    Проект «Отличный Петербург» становится путеводителем по лучшему городу Земли (про другие обитаемые миры мы пока ничего не знаем). Так что не удивляйтесь изменениям во внешнем виде его сайта. Теперь здесь проще найти интересные материалы: придумать маршруты, посмотреть видеоэкскурсии — и всегда есть что-то новое о любимом всеми нами городе. Открывайте с нами свой Петербург!

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    Мы выбираем для вас самое интересное и анонсируем в блоках «Маршрут недели» и «Рекомендации месяца». И регулярно публикуем увлекательные материалы в разделе «По-новому о Петербурге».

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    По-прежнему вы можете присылать нам рассказы, истории и описания достопримечательностей и просто любимых мест. Для этого предназначена кнопка «Предложить». А рядом с ней для наиболее интересных рассказов читателей выделена собственная территория. Кстати, лучшие мы будем поощрять призами.

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    «Фонтанка» составляет гид по городу, где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты! Наш девиз: «Город, который есть!»

    Проект «(От)Личный Петербург» «Фонтанка» делает совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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