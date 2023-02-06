Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ

Новым первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации назначен Рашид Нургалиев. Указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. До этого Нургалиев был заместителем секретаря Совбеза. Место Нургалиева занял Алексей Шевцов, сказано в другом указе.



Рашид Нургалиев с 1981 года состоял на службе в КГБ Карельской АССР. В начале 90-х его непосредственным руководителем был Николай Патрушев. С 1995 Нургалиев служил в ФСК, затем в ФСБ. В 2004 году был назначен на должность министра внутренних дел. Именно под его руководством милиция стала полицией.