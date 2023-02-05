Катер на воздушной подушке на Дону сбил человека насмерть

Трагедия произошла в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области.
Как сообщает 5 февраля Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ, вчера днём поступила информация о ЧП рядом с центральным городским пляжем. Погиб 68-летний мужчина, рыбачивший на льду реки метрах в 150 от берега. Как оказалось, его смертельно травмировал катер на воздушной подушке «Ижора 600», которым управлял 61-летний мужчина.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека).