    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    773мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.38eur76.73

    После ДТП в Москве один водитель достал пистолет и выстрелил в другого. В это время в их машины врезалась третья

    2130
    11 комментариев

    Один мужчина попал в больницу, а другой в полицию после дорожного конфликта в Москве утром 5 февраля.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает столичная прокуратура, на шоссе Энтузиастов, 76/1, столкнулись «Пежо» и такси. Отношения решили выяснять не с помощью полиции и страховых, а тут же, на месте. Сначала словами, потом физической силой, и в итоге 39-летний водитель Peugeot достал травматический пистолет Макарова и выстрелил в 33-летнего таксиста. Пока мужчины разбирались друг с другом, в их стоящие машины врезался ещё один автомобиль.

    «По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истек», — отмечают в прокуратуре.

    По данным MSK1, таксист получил ранение ноги и находится в больнице. Его оппонента доставили в полицию. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в МосквеДорожный конфликтСтрельба
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close