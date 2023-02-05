После ДТП в Москве один водитель достал пистолет и выстрелил в другого. В это время в их машины врезалась третья

Один мужчина попал в больницу, а другой в полицию после дорожного конфликта в Москве утром 5 февраля.
Как сообщает столичная прокуратура, на шоссе Энтузиастов, 76/1, столкнулись «Пежо» и такси. Отношения решили выяснять не с помощью полиции и страховых, а тут же, на месте. Сначала словами, потом физической силой, и в итоге 39-летний водитель Peugeot достал травматический пистолет Макарова и выстрелил в 33-летнего таксиста. Пока мужчины разбирались друг с другом, в их стоящие машины врезался ещё один автомобиль.
«По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истек», — отмечают в прокуратуре.
По данным MSK1, таксист получил ранение ноги и находится в больнице. Его оппонента доставили в полицию. Проводится проверка.