Московского священника отстранили от службы за замену в молитве слова «победа» на слово «мир»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом запретил в церковном служении священника из Люблино, иерея Иоанна Коваля. Поводом для такого решения стало то, что клирик местного храма в одной из молитв заменил слово «победа» на слово «мир». Указ патриарха размещён 3 февраля на сайте Московской епархии.



По информации издания «Подъём», иерей Иоанн Коваль вместо фразы «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» произнёс несколько видоизменённый текст: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир». Саму «Молитву о святой Руси» РПЦ ранее распространила по всем православным храмам «для обязательного прочтения».

