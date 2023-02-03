    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.38eur76.73

    Московского священника отстранили от службы за замену в молитве слова «победа» на слово «мир»

    1271
    15 комментариев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом запретил в церковном служении священника из Люблино, иерея Иоанна Коваля. Поводом для такого решения стало то, что клирик местного храма в одной из молитв заменил слово «победа» на слово «мир». Указ патриарха размещён 3 февраля на сайте Московской епархии.

    По информации издания «Подъём», иерей Иоанн Коваль вместо фразы «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» произнёс несколько видоизменённый текст: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир». Саму «Молитву о святой Руси» РПЦ ранее распространила по всем православным храмам «для обязательного прочтения».

    Клирик Коваль признан виновным в «самочинии» (самоуправстве). Ему запрещено вести службы «до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РПЦМолитва
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    ProstoZloy03 Фев 2023 в 21:01
    "Господи Боже наш, наши юные патриоты, кумиры сердец наших, идут в бой — пребудь с ними! Господи Боже наш, помоги нам разнести их солдат снарядами в кровавые клочья; помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов; помоги нам заглушить грохот орудий криками их раненых, корчащихся от боли; помоги нам ураганом огня сровнять с землей их скромные жилища; помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов; помоги нам лишить их друзей и крова, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны, в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом — палимые солнцем, зимой дрожащие от ледяного ветра, вконец отчаявшиеся, тщетно умоляющие Тебя разверзнуть перед ними двери могилы, чтобы они могли обрести покой; ради нас, кто поклоняется Тебе, о Господи, развей в прах их надежды, сгуби их жизнь, продли их горестные скитания, утяжели их шаг, утяжели их шаг, окропи их путь слезами, обагри белый снег кровью их израненных ног!"
    Марк Твен.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close