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    «Яндекс» открывает офис в Стамбуле

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    Компания «Яндекс» с 1 марта запускает хаб в Турции. Об этом 3 февраля пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в Стамбуле появится коворкинг и офис.

    В «Яндексе» агентству подтвердили информацию об открытии офиса.

    «Этот офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке», — объяснили в пресс-службе компании.

    Также в ИТ-компании добавили, что «Яндекс» давно развивает турецкий бизнес — местным пользователям уже доступны «картографические и логистические сервисы».

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