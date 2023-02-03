«Яндекс» открывает офис в Стамбуле

Компания «Яндекс» с 1 марта запускает хаб в Турции. Об этом 3 февраля пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в Стамбуле появится коворкинг и офис.

В «Яндексе» агентству подтвердили информацию об открытии офиса.

«Этот офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке», — объяснили в пресс-службе компании.

Также в ИТ-компании добавили, что «Яндекс» давно развивает турецкий бизнес — местным пользователям уже доступны «картографические и логистические сервисы».