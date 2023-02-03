В школьный автобус на Сахалине въехала в лоб «Хонда», а следом два бензовоза. Много пострадавших, очевидцы уносили детей в свои машины

Как сообщает «МВД Медиа» , на дороге Южно-Сахалинск — Холмск, недалеко от села Чапланово, столкнулись школьный автобус, грузовик, бензовоз и легковой автомобиль. По предварительной версии, водитель Honda Vezel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в школьный микроавтобус Citroen Jumper. А затем в них влетели бензовоз Freightliner Argosy и грузовик Hino.

Двойное ДТП произошло в Сахалинской области утром 3 февраля. В медучреждения доставлены, по последним данным, десять человек.

В микроавтобусе находились 11 несовершеннолетних пассажиров. Травмы получили восемь детей (в возрасте от 7 до 14 лет), а также 30-летние водитель и пассажир «Хонды». Все они госпитализированы.

Sakh.Online и АСТВ пишут, что второй грузовик тоже бензовоз, оба двигались за легковушкой, и, по всей видимости, из-за небольшой дистанции водители не успели вовремя затормозить. Разлива топлива нет. Восьмерых школьников оперативно доставили в амбулаторию села для оказания экстренной помощи, ещё троих забрали родители. Министерство образования Сахалинской области организовало проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело.



«Авария произошла прямо на глазах. Бензовоз развернуло, врезался в автобус с детьми. И там шёл бензовоз другой, тоже врезался. Одни дети тут!» — рассказал очевидец АСТВ.

