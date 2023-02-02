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    Недетская хватка. Как «поэтесса из детдома» украла чужое лицо и зарабатывает на этом

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    Аккаунт девочки из детдома в Уссурийске работает в Интернете уже не первый год. Когда основная платформа дохода попала под запрет, Аня освоила новые горизонты. Теперь она пишет в Telegram.

    Слезная история: «Привет! Я живу в детском доме и пишу стихи. Вот моя карта, если вы хотите помочь мне накопить на мою мечту» начала мелькать и в телеграм-канале «Фонтанки». Хватка у Ани недетская: ее банят, а она возвращается со своей историей. Редакция решила выяснить – вдруг, настоящая? О том, что из этого получилось – карточки «Фонтанки».

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