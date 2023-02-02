Путин заявил, что Россия ответит на угрозы Запада не только бронетехникой: новости СВО за 2 февраля

Владимир Путин заявил, что в ответ на действия Запада Россия не будет ограничиваться применением бронетехники Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 февраля.



ЕС намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО Евросоюз планирует ввести новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

— Мы введем совместно с нашими партнерами из G7 дополнительный потолок цен на нефтепродукты из России к 24 февраля, — цитирует издание главу Еврокомиссии.



2 февраля Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом в четвертый раз с начала боевых действий.

Политики ЕС и США призвали ввести санкции против Собчак и Киркорова Группа политиков Евросоюза, США и Украины призвали ЕС ввести санкции против Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Стивена Сигала и еще нескольких человек, которые, по их мнению, поддерживают спецоперацию. Как сообщает издание Euractiv, инициативная группа уже направила письмо с соответствующим требованием министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрёму (Швеция является председателем Совета ЕС).



Кроме упомянутых выше персон политики требуют включить в санкционные списки главу «Норникеля» Владимира Потанина, генерального директора Росатома Алексея Лихачева, лидера Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева.

Лавров назвал цель России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву заявил, что цель России — отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для своей территории.

— Чем более дальнобойное оружие будут поставлять Украине, тем дальше их придется отодвигать, — рассказал Лавров.



Глава МИД также подчеркнул, что все хотят урегулирования конфликта, но «важны не сроки, а результат».

Другие заявления Сергея Лаврова:

Запад готовит на роль «новой Украины» Молдавию, но Россия справится со сложившейся ситуацией самостоятельно и выйдет из нее окрепшей;

на данном этапе Россия действует так же, как западные коллеги обещали — «должна быть победа на поле боя, это их формула, это они отказались от переговоров»;

Россия не просила помощи у союзников по Организации Договора о коллективной безопасности — у России есть всё необходимое, «чтобы решить задачи специальной военной операции».



Преподавателя украинского вуза уволили из-за «несоблюдения языкового законодательства» Преподавателя Государственного торгово-экономического университета в Киеве уволили из-за «несоблюдения языкового законодательства». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

— В университет поступило обращение студентов и материалы о нарушении преподавателем Иванченко Н. А . педагогической этики, — говорится в сообщении. — Администрацией принято решение о ее увольнении.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на которой студенты просят преподавателя читать лекцию на украинском, а она в ответ начала их упрекать.



Жительницу Сочи оштрафовали за статус «Слава Украине» на корейском языке в WhatsApp Центральный районный суд города Сочи признал местную жительницу виновной в публичной демонстрации экстремистской символики за то, что она разместила в WhatsApp надпись на корейском языке, которая переводится как приветствие экстремистской организации, запрещенной в РФ.



— Женщина разместила в мессенджере надпись на корейском языке, перевод которой является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

По данным «Ъ-Юг», речь идет о лозунге «Слава Украине», который используют как приветствие неонацистские организации, признанные в России экстремистскими.



Женщина признала вину в полном объеме и попросила назначить ей минимальное наказание. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 2 тысячи рублей. Постановление суда не вступило в силу.

В Госдуме рассказали, когда рассмотрят законопроект об отсрочке для многодетных отцов Рассмотрение законопроекта по освобождению многодетных отцов от мобилизации назначено на март 2023 года. Об этом у себя в Telegram-канале написала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Отзывы, предложения и замечания будут приниматься в комитете ГД по обороне до 22 февраля 2023-го , — написала Останина. — Срок подготовки законопроекта к рассмотрению Госдумой в первом чтении — март 2023-го .

Законопроект об отсрочке для многодетных отцов Нина Останина и ее коллеги внесли в Госдуму еще 28 сентября 2022 года. Инициаторы предлагают внести изменения в ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и прописать в законе следующие пункты:



освобождение от частичной мобилизации отцов, имеющих не четырех, а трех и более детей (в том числе двух детей до 18 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель);

поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, — до 23 лет.

Путин заявил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой Президент России Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, заявил, что России «вновь угрожают немецкими танками Leopard» и стране есть чем ответить.

— Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard. На боках у них кресты. Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать, — подчеркнул Владимир Путин.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления главы государства, отметил, что «Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал».