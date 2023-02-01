    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    748мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.52eur76.3

    Росстат соберет информацию о ценах и производстве военной продукции в новых регионах России

    309
    1 комментарий

    Росстат будет собирать широкий объем данных об экономической ситуации в четырех новых регионах России. Порядок сдачи статистической отчетности для респондентов из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и формы для заполнения опубликованы на сайте ведомства.

    Всего Росстат планирует собирать информацию по 41 форме. В частности, его интересуют сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной и военной продукции, вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, ходе строительства объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу, ценах на стройматериалы и о построенных населением жилых домах.

    Также ведомство хочет получить информацию о численности и зарплате работников, ценах производителей, тарифах на перевозку грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, экспорте рыбы и морепродуктов, бункерного топлива и иных товаров, которые нужны для работы транспорта. Кроме того, Росстату нужны данные об отгрузке нефтепродуктов населению, обороте оптовой торговли малых предприятий, работе автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, и о многом другом, что в целом дает представление об экономике присоединенных территорий.

    Большинство данных будут предоставлять юридические лица, лишь по некоторым позициям — органы власти, профильные ведомства и госкомпании. Например, информацию о количестве построенных жителями домов ждут от органов власти, местного самоуправления и территориальных управлений Росреестра, данные о перевозках на железнодорожном транспорте общего пользования — от ОАО «РЖД», ее «дочки», компании «Железные дороги Якутии» и госпредприятия «Крымская железная дорога».

    Предоставлять данные по формам, определенным ведомством, предприятия и органы власти будут в территориальные органы Росстата по новым регионам. Например, телеграм-канал Херсонстат 27 января сообщил в о начале сбора отчетности за январь и первый квартал. В сообщении сказано, что сведения можно подать на бумаге, «через спецоператора связи», электронную систему Росстата, по телефону, электронной почте или мессенджеру. Указанные адрес и телефон совпадают с теми, что дает на своем официальном сайте Росстат.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    РосстатНовые регионы России
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок01 Фев 2023 в 16:53
    Зачем собирать? Вчера, вон, пушилин рапортовал, что цены за год поднялись всего в 2,5 - 3 раза.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close