Росстат соберет информацию о ценах и производстве военной продукции в новых регионах России

Росстат будет собирать широкий объем данных об экономической ситуации в четырех новых регионах России. Порядок сдачи статистической отчетности для респондентов из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и формы для заполнения опубликованы на сайте ведомства.
Всего Росстат планирует собирать информацию по 41 форме. В частности, его интересуют сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной и военной продукции, вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, ходе строительства объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу, ценах на стройматериалы и о построенных населением жилых домах.
Также ведомство хочет получить информацию о численности и зарплате работников, ценах производителей, тарифах на перевозку грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, экспорте рыбы и морепродуктов, бункерного топлива и иных товаров, которые нужны для работы транспорта. Кроме того, Росстату нужны данные об отгрузке нефтепродуктов населению, обороте оптовой торговли малых предприятий, работе автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, и о многом другом, что в целом дает представление об экономике присоединенных территорий.
Большинство данных будут предоставлять юридические лица, лишь по некоторым позициям — органы власти, профильные ведомства и госкомпании. Например, информацию о количестве построенных жителями домов ждут от органов власти, местного самоуправления и территориальных управлений Росреестра, данные о перевозках на железнодорожном транспорте общего пользования — от ОАО «РЖД», ее «дочки», компании «Железные дороги Якутии» и госпредприятия «Крымская железная дорога».
Предоставлять данные по формам, определенным ведомством, предприятия и органы власти будут в территориальные органы Росстата по новым регионам. Например, телеграм-канал Херсонстат 27 января сообщил в о начале сбора отчетности за январь и первый квартал. В сообщении сказано, что сведения можно подать на бумаге, «через спецоператора связи», электронную систему Росстата, по телефону, электронной почте или мессенджеру. Указанные адрес и телефон совпадают с теми, что дает на своем официальном сайте Росстат.