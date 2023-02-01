Росстат соберет информацию о ценах и производстве военной продукции в новых регионах России

Росстат будет собирать широкий объем данных об экономической ситуации в четырех новых регионах России. Порядок сдачи статистической отчетности для респондентов из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и формы для заполнения опубликованы на сайте ведомства.

Всего Росстат планирует собирать информацию по 41 форме. В частности, его интересуют сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной и военной продукции, вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, ходе строительства объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу, ценах на стройматериалы и о построенных населением жилых домах.

Также ведомство хочет получить информацию о численности и зарплате работников, ценах производителей, тарифах на перевозку грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, экспорте рыбы и морепродуктов, бункерного топлива и иных товаров, которые нужны для работы транспорта. Кроме того, Росстату нужны данные об отгрузке нефтепродуктов населению, обороте оптовой торговли малых предприятий, работе автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, и о многом другом, что в целом дает представление об экономике присоединенных территорий.