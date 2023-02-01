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    Это не главное. Песков рассказал, планируются ли переговоры Путина и Байдена

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    Переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена пока нет в планах. Главная цель для России — спецоперация, заявил 1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «У нас главная цель — продолжение специальной военной операции, главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», — отметил Песков (цитата по РИА Новости).

    В декабре Байден говорил, что готов обсудить с Путиным завершение боевых действий на Украине, но не в ближайшее время. Он отмечал, что может это сделать только после консультаций с союзниками по НАТО, а также соответствующие решения должна принять Москва.

    В Кремле отвечали, что Путин «всегда был и остается» открытым для переговоров с целью обеспечения интересов России.

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    УкраинаПереговорыДжо БайденПутин
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    Комментарии 9

    MidNightWoodpecker01 Фев 2023 в 14:54
    Иными словами, Путин не планирует встречаться с Байденом, так как тот не хочет встречаться с Путиным.
    +0−0
    Zdobsi01 Фев 2023 в 14:50
    Какие переговоры? О том, какие таблетки Байдену пить? Никаких переговоров, у нас все хорошо, товарищ Байден, это у вас все плохо.
    +0−0
    Cashmare01 Фев 2023 в 14:47
    всегда открыт для переговоров, но в планах нет... работает с документами?
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