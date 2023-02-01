Это не главное. Песков рассказал, планируются ли переговоры Путина и Байдена

Переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена пока нет в планах. Главная цель для России — спецоперация, заявил 1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«У нас главная цель — продолжение специальной военной операции, главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», — отметил Песков (цитата по РИА Новости).

В декабре Байден говорил, что готов обсудить с Путиным завершение боевых действий на Украине, но не в ближайшее время. Он отмечал, что может это сделать только после консультаций с союзниками по НАТО, а также соответствующие решения должна принять Москва.